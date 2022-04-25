〈美股早盤〉中國疫情延燒 經濟成長放緩擔憂加劇 美股開低走低

隨中國疫情不斷惡化以及聯準會（Fed）加快收緊政策，引發市場對全球經濟成長放緩擔憂，美股周一（25 日）開低走低，四大指數齊挫，大宗商品價格走跌。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌 0.44%，標普 500 指數跌 0.8%，費城半導體指數跌 0.6%。

中國上周通報累計確診數已破 20 萬大關，顯示清零失靈且疫情加劇，投資人擔心北京政府將祭出更廣泛的封鎖措施，且另一方面 Fed 可能升息抑制通膨，再加劇市場對全球經濟放緩風險擔憂。

資金流向避險資產提振全球政府債券，截稿前美國 10 年期公債殖利率下跌至 2.822%，美元延續上漲態勢，截稿前美元指數漲至 101.67。

目前市場希望強勁的企業財報能止跌美股，標普 500 指數中的 173 家公司將公布財報，包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、奇異公司 (GE-US)、百事可樂 (PEP-US)、快遞公司 UPS(UPS-US)。Oanda 分析師 Jeffrey Halley 表示，第一季的財報應該會對市場產生雙重影響。

個股消息方面，外媒報導推特董事會已開始與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克討論潛在出售事項。據報導，雙方在周日進行會談並取得了進展，但會談細節仍不清楚。如果消息屬實，表明推特董事會已改變曾試圖透過毒丸計畫阻止馬斯克收購的立場。

加密貨幣也受到恐慌情緒影響，比特幣在周末跌破 4 萬美元後持續疲軟，截稿前根據 CoinGecko 數據，報 38,845 美元，24 小時內下跌 1.7%。Mudrex 共同創辦人兼執行長 Edul Patel 表示，比特幣、以太幣和大多數加密貨幣在周末下跌，原因一方面是烏克蘭局勢持續緊張，另一方面則來自 Fed 對通膨及升息的相關評論。

國際油價方面，由於市場擔心在中國蔓延的新冠疫情，將對全球需求造成壓力，此外有知情人士指出，中國 4 月對汽油、柴油和航空燃料的需求，預計將比去年同期下降 20%，意味著每天減少約 120 萬桶原油消費量，消息影響西德州原油期貨價格一度跌破每桶 100 美元大關，截稿前下跌 4.45%，至每桶 97.52 美元，布蘭特原油期貨價格下跌 4.44%，至每桶 101.94 美元，跌近百元關卡。

其他大宗商品方面，吉隆玻的棕櫚油期貨上漲 7%，因世界最大棕櫚油出口國印尼為保證本土供應在上周五宣佈禁止出口棕櫚油。

國際消息方面，法國總統大選揭曉，現任總統馬克宏，以 59% 對 41% 輕鬆贏得法國大選，戰勝極右派候選人勒龐（Marine Le Pen），成為 20 年來首位連任的法國總統。

截至台北時間周一（25 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.93%，至每股 50.85 美元

外媒援引知情人士消息報導，推特即將接受馬斯克提出的每股 54.20 美元現金收購價格。這是馬斯克一開始向這家社群媒體公司提出的價格，並表示這是「最好也是最後的」價格，消息一出後退特盤前上漲逾 5%。消息人士指出，一旦董事會開會向推特股東推薦這筆交易，推特可能會在稍晚時宣布這筆 430 億美元的交易，但交易還是有可能在最後一刻破裂。

可口可樂 (KO-US) 早盤上漲 2.11%，至每股 66.5 美元

隨著飲料需求回升以及漲價策略奏效，可口可樂（Coca-Cola）2022 會計年度第一季亮眼財報，營收年增 16% 至 105 億美元，優於市場預期的 98.3 億美元，每股獲利報 0.64 美元，也優於市場預期的 0.58 美元。此外可口可樂也表示，暫停俄國業務僅略微影響公司營收與獲利，全年展望仍保持營收成長 7% 至 8%、每股獲利成長維持在 5% 至 6% 不變。

Warner Bros. Discovery(WBD-US) 早盤下跌 0.56%，至每股 20.45 美元

華納兄弟 Discovery（Warner Bros. Discovery）宣布上月底才上線的美國有線電視新聞 CNN 旗下串流影音服務 CNN + 將於 4 月 30 日結束營運，該服務僅營運約 1 個月。CNN 全球董事長暨執行長 Chris Licht 表示 CNN + 結束營運與服務品質無關，主要是希望未來能以更簡單的串流影音服務形式運作。投資人本周繼續消化該消息。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.44，預期 0.45，前值 0.54

美國 4 月達拉斯 Fed 製造業指數預期 4.8，前值 8.7

華爾街分析：

摩根士丹利分析師 Mike Wilson 警告稱，標普 500 指數將大幅下跌，因為投資人擔心聯準會（Fed）的激進舉措將引發經濟衰退，因此很難找到避風港，並指出 Fed 迅速手緊貨幣政策正面臨「經濟放緩的危險」，而炙手可熱的防禦型股票將不再有利可圖。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，隨中國新冠疫情再次升溫，投資人對經濟成長擔憂導致股票、期貨價格走低。

景順（Invesco）多元資產基金經理 Sebastian Mackay 表示，通膨的問題在於它可能根深蒂固，未來將會變得相當棘手，此外俄烏戰爭與中國封鎖繼續對供應鏈造成影響。