Meta首家元宇宙實體店「Meta Store」 5/9加州開幕

臉書母公司 Meta 周一（25 日）表示，其首家「元宇宙」(Metaverse) 實體店「Meta Store」將於 5 月 9 日開幕，坐落在美國加州 Burlingame，占地約 1,550 平方英尺，店內會展示 Quest 2 VR 頭戴式裝置、視訊通話設備 Portal 以及與雷朋合作的擴增實境（AR）眼鏡，供顧客試用或購買。

不過目前雷朋智慧眼鏡外，其他設備都可以在店內購買。該公司表示，這些產品也能在 meta.com 線上商店選購，並稱 Meta Store 的目標是向大眾展示公司目前產品的未來可能性，以及未來元宇宙的展望。

當前，Meta 正在大力投資元宇宙業務，透過替硬體設備添加新功能作為該虛擬世界的切入點。所謂的元宇宙，就是一個人們可以在其中互動、工作和娛樂的虛擬空間。

Meta 將在實體內展示虛擬 / 擴增實境裝置，供顧客試用、購買。(圖片：Meta)

本月早些時候，Meta 宣布將在其元宇宙平台「Horizon Worlds」上測試虛擬銷售，這也是 Meta 打造元宇宙計畫的一個關鍵部分。

Meta 還表示，對於在其「元宇宙」中銷售虛擬產品的開發者，將向他們收取高達 47.5% 的費用，遠遠高於蘋果公司 App Store 應用商店向開發者收取的 30% 費用。此舉招致一些應用開發者的批評。

據預計，下一代 Quest 2 VR 頭顯將於今年第二季度推出。分析師普遍認為，這款產品對 Meta 的「元宇宙」計畫至關重要。

Meta 已投資 100 億美元計畫在明年打造元宇宙，該公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）認為這個虛擬世界將成為工作、社交與遊戲的標準。然而外媒報導指出，Meta 距離實先這一目標仍需幾年時間。

截稿前，Mtea(FB-US) 盤中股價略跌 0.19%，每股暫報 183.76 美元。