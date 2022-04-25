WTI油價跌破100美元關卡 市場擔憂中國疫情蔓延打擊需求

由於擔心在中國蔓延的新冠疫情，將對全球需求造成壓力，油價在亞洲周一 (25 日) 盤中大跌，WTI 原油期貨跌破每桶 100 美元關卡。

截至台北時間周一下午 13:33，主要原油期貨跌幅近 3%，WTI 期貨跌 2.9%，至每桶 99.11 美元，布蘭特原油跌 2.8%，報每桶 103.70 美元。兩者均來到 4 月 12 日以來最低。

上海周末報告了創紀錄的每日死亡人數，而北京當局也正警告，稱新冠病毒正在悄悄傳播。這個全球最大的原油進口國，本月正面臨疫情爆發以來最嚴重的石油需求衝擊。

由於中國仍堅決清零防疫政策，持續在多個城市實施封鎖。北京居民被告知從周一開始，接受為期三天的病毒檢測，以遏制病毒傳播，上海正進入第四周的嚴格封鎖。

知情人士表示，4 月份中國對汽油、柴油和航空燃料的需求，預計將比去年同期下降 20%，意味著每天減少約 120 萬桶原油消費量。

SPI 資產管理公司主管 Stephen Innes 發布報告稱，由於中國消費受到打擊，美國則因利率上升可能減緩經濟成長，共同促使油價走低。

新加坡 Vanda Insights 創辦人 Vandana Hari 表示，需求擔憂重新成為焦點，中國的防疫封鎖與全球經濟放緩擔憂之下，如今風險偏向下行。

需求受到衝擊之際，供給預計增加。利比亞料將在未來幾天恢復此前關閉油田的產品，而俄羅斯因風暴受損的石油碼頭，也有望在修復後恢復正常運作。