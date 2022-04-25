恐慌情緒蔓延 比特幣周末失守4萬美元關卡 持續疲軟

全球風險資產表現不振之際，加密貨幣也在走跌，比特幣在周末跌破 4 萬美元後持續疲軟，投資人對美國聯準會升息的可能性，以及俄烏戰爭的發展仍抱持謹慎態度。

據 Coindesk 報價，至台北時間周一 (25 日) 下午 14:23，比特幣 (BTC) 報 38942 美元，24 小時跌近 2%，以太幣 (ETH) 報 2841.85 美元，跌 3.66%。

兩大主流幣以外的山寨幣普遍走弱，24 小時跌幅多超過 3%，幣安幣 (BNB) 挫 3.01%，報 391.93 美元，Solana(SOL) 跌 4.1%，報 97.3 美元，狗狗幣跌 4.9%，報 0.1275 美元。

Mudrex 共同創辦人兼執行長 Edul Patel 表示，比特幣、以太幣和大多數加密貨幣在周末下跌，原因一方面是烏克蘭局勢持續緊張，另一方面則來自聯準會對通膨及升息的相關評論。

Patel 指出，比特幣當前主要支撐價位在 37000 美元，如果接下來繼續至 35000 美元，下個支撐位將來到 30000 美元，可以觀察是否會在未來幾日發生。

比特幣恐懼與貪婪指數持續下跌，停留在「極度恐懼」區間，反映市場的擔憂情緒，周一指數挫至 23，更低於先前的 24。

(圖表取自 alternative.me)

加密貨幣基金 BitBull Capital 執行長 Joe DiPasquale 認為，比特幣最近無法穩在 42000 美元左右，這一關卡對價格繼續上漲很重要，也是近期強大的阻力位。