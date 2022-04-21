〈俄烏衝突〉美對俄再祭新一輪制裁 加密貨幣挖礦公司首次入列

美國周三（21 日）公布新一輪對俄羅斯制裁，包括一家主要的商業銀行與加密貨幣挖礦公司，此外還有俄國寡頭馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）為首的 40 多人與實體。

美國此次制裁首見加密貨幣礦業巨頭 Bitriver 列入名單內，主因是擔心俄羅斯會利用該公司將其出口商品與資源貨幣化藉此繞過制裁，而且 Bitriver 旗下 10 間子公司也涵蓋在最新制裁對象內。

美國財政部也表示，新受制裁的俄國商業銀行 Transkapitalbank 提出一個名為 TKB Business 特有的網路銀行系統，幫助莫斯科免於被發現與制裁限制，其子公司 Investtradebank 也被點名。

俄國寡頭馬洛費耶夫也列為制裁對象，財政部表示將加強力道打擊其所領導的「逃避制裁與惡性影響」網路，並稱近年來馬洛費耶夫秘密或透過中間人支持破壞民主、國家安全並干預選舉以及參與親俄活動。

馬洛費耶夫在 2014 年首次成為美國的目標，原因是他參與「威脅烏克蘭和平、安全、穩定、主權或領土完整」的活動。當時，美國財政部的海外資產控制辦公室（OFAC）指出，馬洛費耶夫是在克里米亞推動分裂主義的俄國人主要金主之一。

此次制裁將凍結名單上所有人在美國的所有資產，並全面禁止美國人與這些人進行交易。另外有報導指出，美國國務院還將針對 635 名俄國公民實施簽證限制，其中包括 3 位俄國官員。