Comcast成功測試空心光纖 傳送速率最高可達400Gbps

美國有線電視龍頭 Comcast (CMCSA-US) 周四 (21) 日宣布成為全球首家部署端到端空心光纖 (HollowFiber) 技術的 ISP 廠商，空心光纖傳輸速度比傳統光纖快 150%，延遲時間也縮減 33%，可望成為光纖未來新趨勢，實現 10G 網路普及化。

Comcast 與供應商 Lumenisity 成功在費城進行 40 公里長距離傳統、空心光纖混合網路的雙向傳輸，傳輸速率區間達 10-400 Gbps。

另外，空心光纖能兼容 DOCSIS 4.0 ，將能減少延遲、提升速度，10G 網路實際應用可望實現，目前美國電信商光纖主要提供 300M、500M、1G、5Gbps 光纖方案。

與傳統光纖中心為玻璃實心相比，空心光纖為中空設計，由於光在空氣傳輸速度比玻璃快 50%，因此傳輸速度、延遲時間都大幅優化；此優勢可望使低延遲營用光纖需求倍增，資料轉換速率能提高 47%。空心光纖的技術可望加速網路虛擬化、遠端醫療、AR/VR，以及其他新興網路趨勢。

展望未來，Comcast 表示，目前在核心網、接入網中尋找能部署空心光纖的環節。Comcast 正持續建置光纖網路，目前光纖建置距離已長達 5 萬英里 (約 8 萬公里)，將會持續在全美各地建設光纖。