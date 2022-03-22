大摩：股市仍處於熊市 投資人應趁近期反彈出場

儘管美股才剛創下一年多以來表現最好的一週，但大摩 (Morgan Stanley) 在週一 (21 日) 警告投資人，股市仍處於熊市。

那斯達克綜合指數在上週上漲 8.2%、標準普爾 500 指數上漲 5.5%，創下 2020 年 11 月以來最佳單週表現。不過，大摩首席美股策略師 Michael Wilson 在隨後發布的報告中表示：「熊市的反彈是最險惡的。」

Wilson 表示，雖然在那斯達克和小型股的帶動下，美股可能會再走高，但大摩仍認為這是一個熊市，將會利用近期的強勢來加強防禦型的布局。Wilson 將公用事業類股評級上調至「增持」，同時也將能源和天然氣公用事業公司列入買入清單。

報告指出，分析結果顯示股市下一輪下跌應在 4 月中下旬前完成。如果那斯達克指數和小型股羅素 2000 指數的漲勢延續至本週，上漲空間可能就會大於標準普爾 500 指數，部分原因是這 2 個指數低於各自的 200 日移動均線。

不過，Wilson 表示，他認為這 2 個指數的相關強勢都已經下降，在情況發生變化之前，從投資角度來看，除了這次的技術性反彈之外，相對沒有吸引力。

Wilson 說道：「在我們看來，歸根究柢，上週只不過是一輪熊市的反彈，雖然可能還沒有完全結束，但這是一次值得賣出的反彈。」

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 曾表示，隨著地緣政治風險加劇 2022 年的通膨、物價格上漲以及升息等情況，將對美國經濟成長造成衝擊，前景正在惡化。

他認為美股近期的反彈可能只是短暫的，美股今年難逃熊市，投資人應該要為停滯性通膨和美元貶值做好準備。