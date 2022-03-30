美銀：美股2週上漲11%是熊市陷阱

美股在過去 2 週上漲 11%，但美國銀行 (Bank of America) 分析師仍認為，這是「熊市反彈」，可能會出現更大跌幅。

Gonzalo Asis 和 Riddhi Prasad 等美銀分析師表示，儘管美聯準會 (Fed) 升息等前景導致基本面疲軟，但市場仍持續上漲。分析師警告，標普 500 指數從 1 月下跌 12% 的賣壓並未結束，而大幅反彈是熊市的典型波動。

美銀也指出，不斷惡化的宏觀背景，加上聯準會升息對股市不利，美股不太可能持續上漲。此外，聯準會不太可能出手救市，反而樂見金融環境收緊以幫助對抗通膨，這意味著風險資產下跌。

分析師表示，在熊市中，連續 10 天的大幅上漲很常見，自 1927 年以來的 11 個熊市中，就有 4 次出現 10 天漲幅超過 10% 的情況。

另一方面，債市最大經濟衰退警鐘響起，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二 (29 日) 短暫倒掛，為 2019 年 8 月以來首見。過去的半個世紀裡，殖利率曲線一直是經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現。

大摩首席美股策略師 Michael Wilson 曾表示：「熊市的反彈是最險惡的。」Wilson 指出，雖然在那斯達克和小型股的帶動下，美股可能會再走高，但大摩仍認為這是一個熊市，將會利用近期的強勢來加強防禦型的布局。