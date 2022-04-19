日本政府推全固態電池研發 將支援本田、日產等企業

據《日本經濟新聞》周二 (19 日) 報導，日本經濟產業省為加速推動全固態電池研發腳步，決定支援本田 (Honda) 和日產 (Nissan) 等企業進行的相關研究，將從脫碳研究開發用途的 2 兆日圓基金中提撥約 1,510 億日圓。

其中有 1,205 億日圓將用於能量密度較高的蓄電池和原材料研發、以及回收再利用技術，另外的 305 億日圓將用在新世代馬達開發。

電池是脫碳過程的重要關鍵，各國也競相投入相關開發援助。例如美國政府在電池生產和回收再利用等方面的支援，就投入 60 億美元，中國政府的作法是電池製造商只要達到一定標準、企業所得稅就可獲調降。日本則透過基金運用，盼能提升電池產業的競爭力。

本田目標未來在全固態電池的生產過程，也能減少二氧化碳的排放量；日產和 GS Yuasa 也正致力於高性能全固態電池的研發。

Panasonic Energy、馬自達 (Mazda) 和 APB，也都各自進行全新電池的研發，目標將能量密度提升至目前 2 倍。住友金屬礦山、出光興產也在進行電池製造階段的脫碳研究。

而在回收再利用技術方面，則有 JX 金屬、東京電力控股和中部電力共同出資的 JERA，以及住友化學等。

新世代馬達方面，日本電產 (Nidec) 和 Denso 也都各自進行相關研發，目標在 2030 年之前，效率要提升到 85% 以上。