日本當局宣布：民間石油公司在半年內將釋出600萬桶儲備石油

日本當局周五 (15 日) 宣布，民間石油公司將釋出 600 萬桶儲備石油；2022 年 4 月 16 日至 2022 年 10 月 8 日的日本國內需求必要儲備量，也從 66 天份降至 63 天份。日本和國際能源總署 (IEA) 成員國協商之後，決定釋出 1500 萬桶，其中包含 900 萬桶國家儲備石油。

國際能源總署於 2022 年 4 月 7 日決定，成員國們將於半年期間內，共釋出 1.2 億桶石油。其中美國將釋出 6055 萬桶、數量最多，日本的釋出數量則僅次於美國。此外，美國在國際能源總署的協商之外，另外又加碼 1.2 億桶，這也使得釋出總數達 2.4 億桶。

為填補俄羅斯石油供應減少的空缺，在國際能源總署的協調下，成員國們的石油釋出量達到歷史新高，期盼能穩定原油市場。

先前在 2022 年 3 月時，國際能源總署決定有 6270 萬桶石油將從成員國間釋出，而日本當時已經釋出 750 萬桶。日本石油公司有儲備石油的義務，當時的日本國內需求必要儲備量從 70 天份降至 66 天份，而此次再減少 3 天、降至 63 天份。

國際能源總署指出，他們擔憂今年 5 月之後的俄羅斯石油每日供應量、會較今年 3 月時減少 300 萬桶；如果成員國們在半年內的釋出總量達 2.4 億桶，那麼平均下來每日將逾 130 萬桶。

不過另一方面，國際能源總署也表示，若考量到中國的石油需求因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大而下滑等因素，將可避免出現急遽性的石油供需短缺。