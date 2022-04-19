日本去年度PC出貨量年減4成 平均單價年增3成

日本 2021 年度 (2021 年 4 月至 2022 年 3 月) 的國內電腦 (PC) 出貨台數年減 41% 至 716.3 萬台，該年度每個月份的 PC 出貨水準都遜於前一年。其中筆電出貨量較 2020 年度減少 45% 至 594.8 萬台，桌機出貨量年減 7% 至 121.5 萬台，PC 平均單價年增 3 成。

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周二 (19 日) 公布這項最新統計，若以 PC 出口額計算則年減 21% 至 6976 億日圓，遠低於出貨量的減幅，主要反映單價上揚。PC 平均單價較 2020 年度高出 3 成，達到 9.7 萬日圓。

日本政府於 2020 年夏天，積極推動中小學生一人一台電子學習裝置的「GIGA School」構想，筆電採購如火如荼進行。同年 8 月至年度底的 2021 年 3 月期間，筆電出貨量持續增長，帶動 2020 年度的日本國內 PC 出貨台數突破 1200 萬台，寫下 2013 年度以來的最佳成績。不過和 GIGA School 政策相關的 PC 採購，多為低價的入門機種。

邁入 2021 年度，在新冠肺炎 (COVID-19) 嚴重疫情的影響之下，在家工作更進一步普及，日本民眾對於可高速聯網且效能更高的 PC 需求增加，高價機種的需求出現相當程度成長。

研調公司 MM 總研 (MM Research Institute) 執行董事中村成希表示，跨入 2022 年後，製造商將 PC 價格調漲 1 成以上。在晶片等零組件的缺料問題影響下，開始觀察到生產成本轉嫁到產品價格上頭的現象。

2022 年度的日本國內 PC 出貨台數，可能持續受到晶片等零件短缺所波及。某家電腦製造商透露，雖然 PC 出貨已在 2021 年觸底，但是缺貨問題依舊持續，偶有出現不能準時交貨的情形。

JEITA 推估，2023 年之前的日本國內 PC 出貨量很可能和去年同期水準相同，或是更少。