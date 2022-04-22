LINE今年將開出百名職缺 計畫在台招募區塊鏈技術團隊

社群軟體 LINE 近年積極投入區塊鏈市場，旗下區塊鏈暨 NFT(非同質化代幣) 子公司 LINE NEXT 規劃在今年推出全新 NFT 平台 DOSI，為擴大發展 NFT 生態圈，LINE 今 (22) 日宣布將首度在台灣招募區塊鏈技術團隊，並預計今年再開出逾百名工程師職缺，鎖定前端工程師、伺服器端工程師等人才。

LINE 表示，將招募優秀前端工程師、伺服器端工程師，加入區塊鏈領域開發工作，並協助 DOSI、代幣經濟生態圈的建置與經營，也預告第四屆 LINE Developers Recruitment Day 招募活動將在今年 5 月 27 日舉行，將釋出逾百個工程師職缺，涵蓋 LINE 台灣、LINE Bank、LINE Pay 等開發團隊。

LINE 進一步指出，預計在今年上線的 DOSI 平台，可望協助全球創作者、企業、大眾用戶共同參與虛擬經濟圈，將推出三大服務，包含 DOSI Store、DOSI Wallet、DOSI Support 等，分別以客製化鑄造 NFT、連結社群平台、行銷團隊支援等服務主軸。

LINE 台灣技術長陳鴻嘉表示，台灣擁有 LINE 在海外人數最多、編制最大的研發工程團隊，除今年正式在台灣首度成立的 LINE NEXT 台灣研發工程團隊外，也有三大新成立團隊開啟招聘，包含負責新產品、新功能開發和即時技術支援的 LINE 核心工程團隊、負責設計全球 LINE 旗下家族服務適用的行銷工具的 LINE 全球行銷工具開發團隊、專責優化 TOP 平台效能的 LINE SRE 團隊。