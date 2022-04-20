Fed升息、限電、洪患、疫情四方夾擊 南非幣陷五個月最大貶幅

南非東部遭遇有史以來最強暴風，面臨限電、洪患的考驗，加上疫情有復燃跡象，經濟展望壟罩陰霾，加上美國聯準會 (Fed) 升息前景帶動美元勁升，南非蘭德兌美元周二 (19 日) 重貶逾 2%，淪為新興市場貨幣最差，南非債券也遭拋售。

南非蘭德兌美元周二最深貶 2.4% 至 15.0014 蘭德兌 1 美元，寫下五個月最大跌幅，是當日新興市場最弱勢的貨幣。南非 2032 年到期政府債券的殖利率上升 17 個基點，至 10.28%。

美國即將大幅升息帶動美元升值，正讓南非蘭德在內的新興市場貨幣蒙受賣壓。ICE 美元指數 (DXY) 周二突破 101，站上兩年高點。

南非國營電力公司警告，因為供電不足，今年停電天數將超過 100 天。南非政府已向國會要求額外撥款 10 億蘭德 (6800 萬美元)，修復夸祖魯 - 納塔爾省 (KwaZulu-Natal，簡稱 KZN) 在洪患中嚴重毀損的基礎設施。

南非官員表示，這場風暴已造成 400 多人死亡，數萬人無家可歸，以及至少 100 億蘭德 (6.8 億美元) 的經濟損失。夸祖魯 - 納塔爾省正處於高度戒備狀態，預料本周末還會有更多降雨。

南非為了對抗天災額外增加支出，打亂了這段時間在削減預算赤字和控制政府債務方面所做的努力，也意味著南非債信評等難以獲得調升。

富國證券貨幣策略師 Brendan McKenna 說，南非的公共財政狀況本來就不好，政府為了重建要求增加支出，將加重債務負擔和財政赤字，進而打壓南非幣。