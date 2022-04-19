白宮發布基建採購指引：除特殊情況 須採購美國貨

拜登政府周一 (18 日) 發布基礎建設計畫採購材料指南，要求聯邦政府機構確保在 5 月中旬前，與美國基礎設施法案有關計畫，需要使用美國本土生產的材料。

在這份 17 頁的指南中，白宮要求獲得 1 兆美元法案撥款的機構，所有用於基建的材料，無論是用於橋樑、高速公路、水管或網路寬頻的項目，都要使用美國本土生產的材料，包括鋼鐵。

此外，指南還要求聯邦政府確保，在工程中所使用的任何成品的大部分零組件，也是在美國國內製造的。

不過，指南中也提出了豁免條款，即在一些特定情況下，容許向外國採購部分材料，包括採購方案不合乎美國自身利益、美國本地沒有生產足夠的材料，或者價格過於高昂時。

白宮預算辦公室美國製造總監 Celeste Drake 表示，新指引將帶動美國製造業創設更多職位。

拜登政府希望創造更多就業機會，緩解供應鏈中的緊張局勢，並減少對中國等原物料供應國的依賴。

不過，只買美國貨仍將面臨一些技術上的難題。康奈爾大學貿易政策教授 Eswar Prasad 表示，「購買美國貨」說來容易做起來難。

他認為，這更像是一種政治聲明及期望，而不是實質的經濟政策。其中一個主要障礙是，美國仍無法生產拜登政府所要求，足夠的原物料，特別在短期內還做不到。