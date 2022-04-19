福斯CEO：特斯拉成長快速 馬斯克風險承擔能力超越福斯

福斯集團 (Volkswagen) 執行長 Herbert Diess 坦言，競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 的銷量領先福斯，且特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 敢於承擔的風險，也超越福斯。

Diess 說：「我不得不承認，特斯拉確實領先群倫，而且成長非常快速。馬斯克願意比我們承擔更多的風險，像是在柏林建廠。」

儘管如此，Diess 認為，有這樣的市場競爭對手，對於福斯來說是健康的，同時他也透露福斯的員工並不喜歡他將馬斯克作為標竿。

Diess 曾表示，特斯拉在電動車方面樹立新標竿。他認為，特斯拉不僅在科技方面勝出，就連生產力、速度方面也有卓越表現。

「特斯拉的速度有一點值得提出，面對晶片短缺，他們因應得當，他們正在開發自己的晶片。短短兩到三周就開發出新軟體，因而可使用不同晶片，這點令人印象深刻。」Diess 說。

Diess 曾表示，預計汽車產業將在 25 年內看到自動駕駛技術普及，該公司也正在追求新的合作夥伴關係，幫助提升自駕軟體方面的自產能力。

作為 Trinity 電動車項目的一部份，福斯汽車打算在德國總部附近建立一座新的電動車工廠，計劃 2026 年開始生產，Trinity 項目的目標除了開發具指標性的電動車外，福斯也希望這款旗艦電動車能具備自動駕駛能力。