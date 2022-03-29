拜登提新年度預算案 擬增富人稅、推動全球最低稅負制

美國總統拜登周一 (28 日) 向國會提交規模 5.79 兆美元的 2023 財政年度預算案，呼籲提高軍事支出和進一步援助烏克蘭，同時將對富人和企業加稅，以緩解聯邦赤字。拜登政府另提出一項補充稅，確保符合 15% 全球最低企業稅率。

新預算案涵蓋 10 月 1 日起的新一財政年度，可看出拜登面對 11 月 8 日期中選舉目前為止的最新思維，但在交付國會表決通過之前，一切只能稱得上是願望清單。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，國會希望能執行拜登總統「大膽的財政藍圖」，至於先前已在 2022 年度預算案中封殺類似提案的共和黨和民主黨內溫和派人士，再次嚴詞抨擊新預算案。

拜登說：「我今天公布的預算案將向美國人民清楚說明我們重視的事項：首先是財政責任，其次為國家安全，第三... 則是重建更美好美國的必要投資。」

內政方面，拜登提議增加支出對抗槍械犯罪、投資犯罪預防政策，並加碼 500 億美元以解決平價住房短缺的問題，但不包含氣候變遷、醫療照護、教育、提升製造業競爭力等「重建美好未來」計畫重視的項目。

國際事務上，拜登提議增加 10 億美元支出，以在經濟和安全方面進一步援助烏克蘭。

加徵富人稅、企業稅

新預算案提議對全美前 0.01% 超級富豪課徵至少 20% 所得稅，包括未實現資本利得稅。白宮預估這將使美國未來 10 年赤字減少 3600 億美元。

拜登新預算案將提高富人稅和企業稅。(圖: AFP)

此預算案還提議把企業稅率從 21% 提高到 28%，並修改稅制內容以獎勵創造就業和投資。

預算案也鎖定企業庫藏股，研擬限制企業在股票回購後賣股。

根據預算案內容，拜登政府預估美國今年度赤字占國內生產毛額 (GDP) 比重將降至 5.8%，未來 10 年保持在 5% 以上。白宮表示，赤字比遠低於川普執政最後一年、即 2020 年的 14.9%。

美國預算管理局 (OMB) 局長 Shalanda Young 說，將設置一套預算中立 (deficit-neutral) 準備基金，讓議員可以針對部分項目磋商。

全球最低稅負制

根據周一公布的預算案內容，美國財政部提議一項形同「補充稅」的新機制，如果企業支付稅率低於 15% 將遭聯邦政府拒絕扣除，目的在確保企業有效稅率至少為 15%，符合經濟合作發展組織 (OECD) 去年 12 月達成的全球最低企業稅率。

舉例來說，如果外國企業的美國子公司藉由使用美國的扣除額，把有效稅率降為不到 15%，新機制將透過國內稅補足。新制將適用於全球營收超過 8.5 億美元的企業。

新機制將取代目前的「稅基侵蝕最低稅負」 (BEAT) 。後者原定以每兩年調升 2.5% 的頻率，讓稅率由現行的 10% 逐步升到 2026 年的 15%。

全球最低稅負制預定 2023 年上路，但美國立法的時間表仍不明朗。拜登政府先前試圖把最低稅負制納入社會和氣候投資法案，但該法案去年底在國會遇阻。