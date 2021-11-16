拜登將簽1兆美元基建法案 完成立法程序

美國總統拜登 (Joe Biden) 將在周一（15 日）簽署延宕已久的 1 兆美元基建法案，完成立法程序，為民主黨龐大經濟議程的第一部分畫上圓滿的一筆，並任命前紐奧良市長 Mitch Landrieu 負責基建法案的執行作業。

基建案將在交通、網路寬頻、公用事業投入超過 5,500 億美元的新資金，其中在道路、橋樑與其他重大項目將投入 1,100 億美元，660 億美元用於客運、鐵路，390 億美元用於公共運輸，而 650 億美元用於網路建設，550 億美元用於改善供水系統。

在這項新法前，華府多年來一直努力改革基礎設施，但都以失敗告終。支持者表示，基礎設施的改善將促進經濟並創造就業。

資金將在 5 年內發放，許多大型項目可能需要幾個月或幾年的時間才能正式啟動。

此外，拜登預計周一說服國會通過規模 1.75 兆美元的的社會政策和氣候變化法案。

眾議院的目標是在本周通過其版本的法案，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）試圖將兩項計畫盡可能緊密的綁在一起，以確保民主黨的中間派與進步派能夠支持這兩項計畫。

美國上周公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，增幅寫逾 30 年新高，共和黨大肆批評拜登，將通膨高漲歸咎於支出法案。

對此美國白宮經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 日前對該法案進行辯護，表示通膨升溫是新冠疫情大流行的原因，而非政府的法案所致。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）與狄斯受訪時表示，這一法案加上 1.75 兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）法案，將有助降低通膨。