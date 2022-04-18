野村投信2022年4月資產配置與投資建議

整體資產配置方面，3 月下旬以來全球風險性資產果然如我們上個月所述，出現一波急彈，但進入 4 月中旬開始走勢又開始震盪，主要受到下列三大變數影響。(1)Fed 於 5 月初啟動的縮表 & 升息進程，市場關心 5/3-5/4 升息是否” 只有” 兩碼? 縮表時間 & 金額是否仍有變數? (2) 中國封城壓力何時解除，而中國堅持不放棄動態清零策略可能使封城現象頻傳，是否進而影響全球供應鏈 & 企業獲利 & 通膨走勢。(3) 歐美 Q1 企業財報結果於 4 月中下旬陸續登場，分析師普遍認為歐美企業財報 & 財測結果不再容易打敗市場預期，而且個別企業財報歧異更將增加選股難度。

就資產配置角度而言，因短期風險性資產回檔已深，我們建議 股優於債 。建議將股票部位維持在 50%(較中性部位多出 10%)、債券比重維持在 30%(較中性部位低配 10%)、多重資產則持平在 20%(中性水準)。就投資策略而言，(1) 預期 Fed 近期鷹派言論將先壓抑近期多頭信心，然而一旦 5 月初 FOMC 沒有更鷹派實質做法，則全球風險性資產 (特別是成長股) 有機會再演一波 3 月下旬急彈走勢。(2)Q2 股票布局仍以價值股 (含高股息、原物料族群) 作為核心配置、成長股 & 科技 / 消費股則需動態調整；區域配置則仍以美股作為首選，避開歐股，中國股市仍須靜待 Q2 落底。(3) 債券在殖利率到頂之前短期仍有陣痛 (美債十年期短線上看 3%)；不過隨著殖利率逐漸攀升，信用債 (特別是新興債) 投資吸引力已浮現，長線資金可留意進場時機。

股市布局方面，依據上述概念，建議投資人仍須將原物料基金、或 原物料出口概念的拉美基金 納入投資組合，另外再輔以 高股息及醫療保健基金 作為核心股票資產以降低整體波動。至於 印度股市 亦是投資人可以留意標的，因為印度今年以來貨幣政策相對全球其他更為寬鬆，加上印度本身在科技產業已經擁有一定的軟實力，因此建議投資人亦可將部分資金放在印度市場作為風險分散效果。

債券布局部分，今年以來通膨持續升溫，美國及德國十年期公債殖利率持續創下 2019 年底以來高點，顯示目前債市瀰漫的悲觀氣氛仍未消除。在通膨數據為明顯降溫之前，各國央行鷹浪仍強，我們預料全球債市難以完全走出陰霾，因此債券投資建議以長線角度思考，收益越高的債券較能在利率上升的環境抵銷部分殖利率上揚壓力。其中，利差型債券我們較看好 新興市場債券基金 ，因為其收益率站上 7% 之後，就長線來看投資價值變得極具吸引力。再者，我們亦看好存續期間相對較短的 美國非投資等級債券基金 ，因為美國非投資等級債券成員多數是內需型產業，一方面可遠離歐洲戰場的干擾，另一方面 2022 年「明日之星」(rising stars) 高非投資等級債的數目仍會持續增加，將是接下來帶動非投資等級債券報酬升級的重要貢獻來源。最後，若投資人擔心美債殖利率持續創下新高，則建議布局存續期間可彈性調整的複合式債券基金。

多重資產部分，我們建議仍以抗波動為主，畢竟全球金融市場在 5 月 Fed 展開縮表之前恐將持續震盪，因此多重資產部分會建議布局擅長控制波動及下檔風險的 全球型多重資產基金 ；另外則可以考慮布局基本面相對較好、 以美國資產為主的多元收益多重資產基金。

2022 年 4 月資產配置與境內基金建議

建議資產配置比例 (股票 50%、債券 30%、多重資產 20%)

2022 年 4 月資產配置與境外基金建議

建議資產配置比例 (股票 50%、債券 30%、多重資產 20%)

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