台積電後市九大外資多空看法不一 五家調降對戰三家調升

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說後股價重挫，外資對台積電後市評價也不一，形成多空論戰局面，部分外資樂觀看待台積電三奈米製程將提高市占與獲利，但部分則認為產業已有庫存調整風險，九大外資普遍對台積電評等都沒有進行調整，但有五家外資調降目標價，三家調升，僅大摩維持評等與目標價。

瑞銀 (UBS) 認為，台積電高速運算 (HPC) 領域持續成長，加上手機晶片市占擴增，將抵消現階段消費電子的疲軟需求。

瑞銀表示，台積電仍能自英特爾外包、蘋果數據與 RF 晶片、iPhone15 晶片、高通 AP 轉單等相關訂單成長，加上輝達、超微 HPC 需求 ，明年營收可望較今年成長 15%，毛利率則因三奈米量產影響，略降至 54.8%，調升目標價，自 810 元調升至 850 元。

台積電重申 3 奈米製程計畫進展順利，其中 N3e 進度超前，有機會在 2023 下半年開始生產， 瑞銀預計，未來 N3e 亮相後將會優化台積電成本結構，進而提高毛利率。

高盛則指出，長期而言，台積電可望自產業結構性需求成長中受惠，其中 HPC 將是關鍵動能，台積展望仍樂觀，因此將目標價上調至 860 元；麥格理也看好 HPC 業務有望持續成長，帶動台積電市占續揚，將目標價微幅上調至 850.35 元。

不過，大摩則維持台積電的評等與目標價，並謹慎看待產業狀況，大摩認為，由於需求趨緩，終端業者有可能下調晶片庫存規模，晶圓代工的成長可能正面臨逆風；而大和資本也指出，終端存在庫存調整風險，明年半導體景氣恐有變化，將台積電目標價下調至 650 元。

瑞信則認為，考量通膨壓力、中國疫情封城、俄烏衝突造成終端需求不確定，調降台積電目標價由 800 元下修至 730 元；小摩也認為，隨著邏輯 IC 景氣即將衰退，以及三奈米製程投產，台積電明年毛利率將會下滑，將目標價由 780 元下修至 710 元。