防疫封鎖影響尚不明朗 瑞信仍看好中國今年經濟成長可達5.9%

在中國嚴格的防疫限制之下，大多數經濟學家都下調了對今年中國經濟增長的預測，但有一個預估與眾不同，認為這個全球第二大經濟體，今年可能增長 5.9%。

這個預估來自瑞士信貸集團首席中國經濟學家 Yi David Wang，他表示，一旦疫情封控的影響更加清晰，他可能下修成長預期至 5.6%。但就算如此，這個數字還是遠高過增長 5% 的市場共識。

Wang 的立論基於三個觀點：首先，疫情封控措施對生產的影響小於對消費的影響。其次，政府和企業投資將強勁增長。第三，中國住房投資仍然將增長，儘管一些專案仍待完成，而銷售也在下滑。

Wang 認為，看法與市場主流觀點不同並不奇怪，另外，他的團隊更新的頻率較低，將等待觀察事件對經濟增長的實際影響。

他表示，中國最重要的經濟數據是工業生產，而不是零售額等需求指標。依賴支出側指標的做法，較不適用於中國的 GDP。

他指出，在封控期間，當局將優先考慮工業增加值，這意味著預測和支出之間的差距將持續存在。「中國經濟面臨的最大國內風險是封控，但影響仍不清楚，無法完全納入預測。」

Wang 認為，由於消費可能仍然疲軟，今年中國經濟的需求驅動力將是地方政府和企業的投資。此外，儘管銷售額下降而且房地產開發商持續面臨財務壓力，但房地產投資在這兩個月內有所增長。