馬斯克砸重金買推特 特斯拉股價卻應聲下滑 分析師指出兩原因

特斯拉在執行長馬斯克向推特提出收購邀約後，特斯拉周四（14 日）盤中股價下跌近 3%，對此有分析師指出，股價下跌原因是投資人擔心馬斯克一旦真的收購推特後，可能會分心對特斯拉的經營，另一方面則是收購融資條款仍不明確，不確定馬斯克是否會動用特斯拉持股達成收購。

富國銀行分析師表示，以特斯拉股東的角度來看有兩種擔憂：首先，特斯拉目前正組在擴建奧斯汀與柏林兩家工廠的初期階段，對一個已經忙得不可開交的執行長來說，營運推特可能會分析其注意力；第二，目前收購融資條款仍不明確，馬斯克目前最大流動性資產是特斯拉的股票，價值約 1,700 億美元。

因此，倘若馬斯克決定出售更多的特斯拉持股，替收購推特提供資金，就會存有風險，可能讓特斯拉股價承壓。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.91%，每股暫報 992.70 美元，跌破 1,000 美元大關。

根據周四馬斯克向美國證券交易委員會（SEC）申報的文件，馬斯克將以每股 54.20 美元現金收購推特股票，較推特 1 月 28 日收盤價溢價 54%，也較周三收盤溢價 18%，進行敵意併購。

馬斯克在寫給推特董事長 Bret Taylor 的信中提到，自己提出的是最好也是最後的收購邀約，如果沒有被接受，將重新考慮自己作為股東的立場。最後他在信末寫道：「推特有著非凡的潛力，我將釋放它」。

Vital Knowledge 的分析師 Adam Crisafulli 認為，每股 54.20 美元現金的出價「太低」，推特股東或董事會無法接受，該公司股價曾在幾個月前觸及每股 70 美元。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中股價漲幅自開盤的 2.5% 收窄至 0.4%，每股暫報 46.03 美元。

除了特斯拉之外，馬斯克的 SpaceX 也需花心力經營，儘管該公司已經完成多次高空飛行任務，但軌道飛行仍須經過美國聯邦航空總署（FAA）批准，3 月底時 FAA 再次延長對 SpaceX 星艦軌道飛行的環評時間。

FAA 原本預計在 2 月底完成評估，後來延遲到 3 月 28 日，不過上月又再次把時間延長至 4 月 29 日。FAA 表示，目前正在審查最終規劃環評，正在完成與地方、州和聯邦各級機構的磋商與協調。