馬斯克不加入推特董事會 女股神再賣價值逾870萬美元推特股份

在特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克決定不加入推特 (TWTR-US) 董事會後，有「女股神」稱號的伍德 (Cathie Wood) 旗下基金公司 ARK Invest 進一步削減價值約 874 萬美元的推特持股。

在馬斯克決定不加入推特董事會後，ARK Invest 賣出 185,900 股推特股票，估計價值 874 萬美元。

ARK Invest 今年大幅削減推特持股，其中最大出脫發生在 2 月，當時推特公布季度財報。

目前，ARK Invest 透過 2 檔 ETF 持有推特股份，分別為 ARK 下一代網路 ETF (ARKW -US) 及 ARK 金融科技創新 ETF(ARKF-US)。在週一交易前，這兩檔 ETF 共持有推特 132 萬股，價值約 6,116 萬美元。最新減持使 Ark Invest 在推特的曝險降低約 14%。

文件顯示，馬斯克目前擁有推特 73,115,038 股股票，價值約 37.3 億美元。馬斯克目前持有約 9.2% 的推特股份，是最大個人股東。

推特執行長 Parag Agrawal 在上週日表示，馬斯克拒絕加入董事會。週一更新的監管文件顯示，馬斯克現在可自由購買更多推特股份。先前文件顯示，在加入董事會期間及退出後的 90 天內，馬斯克持有推特已發行普通股股份不得高於 14.9%。

Twitter 股價週一 (11 日) 收盤上漲 1.69%，至每股 47.01 美元，今年迄今上漲約 10.2%。