矽谷富豪砸重金求長生不老藥 唯獨馬斯克不買單

矽谷富豪砸重金求長生不老藥 唯獨馬斯克不買單 (圖片:AFP)
矽谷富豪砸重金求長生不老藥 唯獨馬斯克不買單 (圖片:AFP)

長生不老藥，誰不稀罕？馬斯克 (Elon Musk)。

CNBC 報導，過去 10 年，Meta (FB-US) 的祖克伯 (Mark Zuckerberg)、亞馬遜 (AMZN-US) 的貝佐斯 (Jeff Bezos) 和 Paypal (PYPL-US) 創始人 Peter Thiel 均投資研究如何延長壽命和抗衰老，唯獨特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克不買單。 

「我不認為我們該讓人類活相當久，這會導致社會窒息，因為事實上，大多數人直到死也不會改觀，如果他們不死，我們就會被舊觀念束縛，社會就不會進步。」

反觀其他億萬富翁可不這麼想，他們許多人試圖投資這類研究，但迄今尚未看到明確成果，例如去年 9 月《麻省理工科技評論》報導稱，貝佐斯投資了抗衰老初創公司 Altos Labs。根據該生物技術公司網站說明，其研究專注於「細胞再生編程」，為扭轉疾病、損傷和殘疾的理論方法。

貝佐斯和 Thiel 還投資位於舊金山南部的 Unity 生物科學技術公司 (UBX-US)，專門研究「衰老細胞」，即人體內會隨著年齡增長而停止分裂的細胞，旨在開發「減緩、阻止或預防衰老疾病的轉化藥物」。

然而，Unity 生物科學技術公司在 2018 年上市前籌集超過 3 億美元的資金。截至周一，該公司市值約莫 7306 萬美元，遠低於 2018 年 9 月近 9.72 億美元的高峰。

Thiel 可能是矽谷最熱中抗衰老研究的投資者，其投資的一家初創基金 Ambrosia 重新研究一項名為連體共生 (parabiosis) 的實驗，但 2019 年美國食品和藥物管理局 (FDA) 發布對連體共生的警告，似乎導致 Ambrosia 現今無法運作。

連體共生是利用自然或人工的方式將兩個不同的生物接合在一起，分享彼此的生命機制。Ambrosia 曾進行類似的人體試驗，將 25 歲以下的人的血液注射到 35 歲及以上的參與者身上，聲稱具有恢復活力的效果。

祖克伯與其妻 Priscilla‧ 陳是「突破獎 (Breakthrough Prize)」的創始人，每年頒發 300 萬美元給對「理解生命系統和延長人類壽命方面取得變革性進展」的科學家。

然而，據《富比士》報導，擁有 2654 億美元淨資產的世界首富馬斯克，其想法與這些科技名人背道而馳。

「我當然希望延長身體健康的時間，但我也不畏懼死亡，我想這會是一種信念。」

貝佐斯、Thiel、馬斯克、祖克伯並未立即回應媒體置評請求。

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