〈美股盤後〉馬斯克出手推特震盪 台積電ADR跌逾3% 四大指數盡墨

聯準會官員週四 (14 日) 再度發出鷹派言論，10 年期美債殖利率衝破 2.8%，美元站穩 100 上方，加上週四為月選擇權到期日，涉及到期金額高達 2 兆美元，美股早盤呈現震盪格局，科技股賣壓沉重打擊下，四大指數終場盡墨。馬斯克欲敵意收購推特但前景不明，推特甩尾翻黑，台積電 ADR 在法說會後跌逾 3%。

本週五美股因耶穌受難日休市，綜觀本週，道瓊週跌 0.78%、標普週跌 2.13%、那指週跌 2.63%、費半週跌 2.95%。

數據方面，美國上週初領失業金人數增至 18.5 萬，高於預期的 17.1 萬人，但上週續領失業金人數低於市場預期，凸顯勞動力市場仍舊吃緊。

政經消息方面，聯準會正為抑制通膨有意積極升息和縮表，聯準會第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週四稱：「諸如升息 2 碼等加快升息腳步，對聯準會來說是合理的選擇，聯準會確實需要將政策恢復到更中性的水平。」

相較於美國聯準會、加拿大央行和英國央行等主要央行皆啟動升息循環，歐洲央行 (ECB) 週四維持鴿派，三大利率不變，並表示首次升息將在「一段時間」之後。

烏俄戰爭持續，西方各國也未停止制裁俄羅斯，美國曾表態拒絕與俄國同台參與下週的二十國集團 (G20) 財長和央行行長會議，今年輪值的主席國印尼稱，俄國有權參加下週的會議，而且俄國財長將以線上方式出席。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.02 億例，死亡數突破 619 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 114 億劑疫苗

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源和公用事業 2 大板塊收紅，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.00%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.24%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.47%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.71%。

道瓊成分股漲跌不一。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.22%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.9%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.88；Nike (NKE-US) 上漲 4.68%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.37%。

費半成分股一片血染。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.26%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.56%；AMD (AMD-US) 下跌 4.79%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.85%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.00%；美光 (MU-US) 下跌 3.11%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.83%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.09%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.17%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.07% %。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 週四早盤開高後震盪收黑 1.68% 至每股 45.08 美元。世界首富馬斯克週四宣布敵意收購推特，但他不確定此舉能否成功，馬斯克稱，若董事會不接受他的提議，他還有 B 計畫。

馬斯克稱，若推特董事會不接受他的提議，他還有 B 計畫。(圖片：AFP)

同時，推特傳出將採取「毒丸」計畫以避免敵意收購，而持有推特 5.2% 股份的億萬富翁投資人、沙國王子 Alwaleed bin Talal Al Saud 公開表態拒絕馬斯克的收購提議。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.00% 至每股 165.29 美元。天風國際證券分析師郭明錤週四推文稱，儘管鴻海旗下富士康鄭州廠目前正常營運，潛在的供應中斷已成為蘋果和投資者人未來不可忽視的結構性風險。

台積電週四召開法說會，受惠漲價效益發酵、先進製程續放量，以及新台幣貶值助攻，第一季財報合併營收約 4910.8 億元，稅後純益約 2027.3 億元，毛利率達 55.6%，攀越高標。

第二季營收估 176-182 億美元，毛利率高標上看 58%。不過由於法說會後利多出盡，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.09% 至每股 98.36 美元，換算價 570.49 元，折溢價率為 -0.44%。

台積電第二季營收估 176-182 億美元，毛利率高標上看 58% (圖片：AFP)

Bernstein 半導體產業分析師 Mark Li 稱，若蘋果、高通和聯發科，今年將使用台積電的 4 奈米製程，AMD 和 輝達都轉向使用台積電的 5 奈米製程，將有助於台積電營收和產品平均售價增長。不過，野村證券分析師 Aaron Jeng 擔憂，半導體供需風險都在上升，供應方面，晶片和零組件短缺，減緩晶片產能擴張，另一方面，通膨可能是一個真正的需求風險，宅經濟帶動個人電腦、電視或智慧型手機晶片庫存增加的趨勢已結束。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.66% 至每股 985.00 美元。特斯拉將在美國召回近 59.5 萬輛電動車，其中大部分是第二次召回。

高盛 (GS-US) 下跌 0.18% 至每股 321.64 美元。高盛最新財報營收報 129.3 億美元、每股純益報 10.76 美元，均優於市場預期。

受惠「Medicare 優勢計畫」業務成長，醫療保險公司聯合健康集團 (UnitedHealth Group) (UNH-US) 最新財報亮眼並上調全年財測，但其股價隨大盤收黑 0.41% 至每股 534.82 美元。

經濟數據

美國 3 月零售銷售年增率報 6.9%，前值 18.18%

美國 3 月零售銷售月增率報 0.5%，預期 0.6%，前值 0.8%

美國 3 月核心零售銷售月增率報 1.1%，預期 1%，前值 0.6%

美國上周（截至 4/9）初領失業金人數報 18.5 萬，預期 17.1 萬，前值 16.7 萬

美國上周（截至 4/2）續領失業金人數報 147.5 萬，預期 150 萬，前值 152.3 萬

美國 3 月進口物價指數月增率報 2.6%，預期 2.3%，前值 1.6%

美國 3 月進口物價指數年增率報 12.5%，預期 11.8%，前值 10.9%

美國 4 月密大消費者信心指數初值報 65.7，預期 59，前值 59.4

華爾街分析

50 Park Investments 創始人兼執行長 Adam Sarhan 稱：「在這個階段，債市變化會直接影響到股票，因為這只是投資人必應對的眾多負面數據當中的一個，或者準確來說，這是熊市數據。」

CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 稱，這是一個艱難的環境，通膨數據將保持高位、尚未見頂，而且經濟成長前景開始惡化。

JFD 集團研究主管 Charalambos Pissouros 稱，俄烏戰爭迅速結束的希望越來越渺茫，隨著大多數國家央行更積極的降息，無法看到股市反彈背後有明確、有效的催化劑支持。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主