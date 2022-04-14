〈台積股東報告書〉在全球半導體業舉足輕重 劉德音、魏哲家：面臨的挑戰提升至新境界

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 年報今 (14) 日出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家在致股東報告書中表示，深知台積電在全球半導體產業中扮演舉足輕重的角色，及對世界眾多經濟體的影響力，公司的產業領導者地位，使所面臨的挑戰提升至新的境界，也因此得到新境界的回報，對身負的責任不會掉以輕心。

劉德音與魏哲家表示，去年對台積電是充滿挑戰與機會的一年，雖然疫苗已可廣泛取得，提供了急需的保護力，但新變種病毒產生卻持續造成醫療機構嚴重負荷，部分地區封城，及全球供應鏈中斷。

台積電採取嚴謹的防疫措施保護同仁健康與安全，並確保所有晶圓廠正常營運，以在疫情期間持續提供客戶服務。同時，在疫情期間對於供應鏈中斷的疑慮，及遠距生活型態加速了數位轉型，使全球對半導體需求超過供給，導致半導體短缺現象成為全球供應鏈眾多領域的關注議題。

劉德音與魏哲家說，去年著重提升生產力及晶圓廠營運品質，從現有產能增加更多晶圓產出，以支持客戶快速成長的需求。去年資本支出提升至 300 億美元，營收也連續 12 年創新高，台積電占全球不含記憶體的半導體產值達 26%，較前一年的 24% 成長。

劉德音與魏哲家表示，台積電正進入一個更高結構性成長時期，未來幾年 5G 和 HPC 大趨勢可望驅動對運算能力的大量需求，從而擴大使用各項先進技術，正與客戶密切合作規劃產能，並加速投資先進製程和特殊製程技術以支持客戶需求。

台積電正在美國、日本、及中國擴展全球生產版圖，以增進客戶服務、吸引全球人才，並延續及強化競爭優勢，也積極加速營運數位轉型來支持公司快速發展。同時，致力於獲取可持續且恰當的投資報酬，以繼續投資、幫助客戶成長，繼續應用策略性，而非投機性的定價，以反映公司創造的價值。

劉德音與魏哲家說，儘管 COVID-19 疫情與半導體相關產業循環不確定性在短期內將持續存在，但科技在人類生活中將越形普遍和不可或缺，數位轉型也將更加速進行。半導體產業價值在供應鏈中持續提升，成為推動現代經濟的基礎技術。

劉德音與魏哲家表示，台積電正處於絕佳地位，以掌握有利的產業趨勢成長，將持續做出符合公司最佳利益的決策，並為股東帶來長期的獲利成長。儘管為整體產業肩負更大的資本支出，仍能持續投資以支持客戶成長，並獲得可持續且恰當的報酬，隨著台積電邁入更高成長的時期，對於眼前的機會充滿興奮。

