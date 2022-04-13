美國通膨觸頂了嗎？經濟學家看法不一掀論戰

美國通膨率睽違 40 多年來首度升破 8%，通膨成長觸頂的說法，引發金融市場激烈論戰。

最新報告顯示，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率升至 8.5%。本次報告細節足以為兩派觀點提供支持，有一方以核心 CPI 月增率 0.3% 的指標，支持通膨可能已經觸頂的結論，另一方則認為，考量到中國停工和俄烏戰爭等非美國因素，物價還有進一步上漲空間。

最新 CPI 報告出爐後，金融市場初步反應多半是正面的，對通膨壓力逐步緩解的樂觀情緒，帶動美股早盤衝高，但也在聯準會 (Fed) 官員釋出縮表訊息後，尾盤回吐漲幅。

以下為 MarketWatch 從研究報告與郵件內容中，整理出市場參與者和經濟學家對通膨前景的不同想法：

通膨已經觸頂

Janus Henderson Investors 研究主管 Matt Peron 認為，今日的通膨報告沒有太多好消息，最好的一點在於核心 CPI 年增率低於市場預期，這可能讓已經為最壞情況做打算的市場鬆口氣。

Peron 說：「如今重點在於通膨是否已觸頂，若確實觸頂，需關注通膨會以何種速度下降。雖然這次數據鞏固了 Fed 激進升息的可能性，但我們有理由相信，CPI 會在年底前下滑到足以避免 Fed 採取更激進行動的水準。」

Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 說：「租房通膨似乎有所緩解，零售庫存增加終於壓低商品通膨，這些都是正面進展，增加了通膨已經達到頂峰的可能性。」

不過，他們也表示，在這場通膨戰役中，距離 Fed 宣告勝利還有很長一段路要走，有必要繼續維持抗通膨模式。

通膨還有上行空間

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 表示，通膨的驅動因子正在改變，但物價漲幅仍處在歷史高點，即使耐用品通膨已經緩和，總體物價漲勢仍不減反增。

Adams 認為，能源價格飆升的影響，會在未來幾個月蔓延至整體經濟，並推升其他商品或服務價格，尤其是食品價格，在俄烏戰爭的影響下，其飆漲風險特別大。

Frost Investment Advisors 投資長 Mace McCain 預期，中國封城將使供應鏈難以恢復正常，繼續推高物價壓力。

McCain 說：「Fed 已明確表達，若總體數據數據處於高點，將繼續推動升息和縮表，我們希望核心通膨率放緩，最終能讓 Fed 趕在年底前暫停將利率升至中性水準的過程，避免將美國推入經濟衰退。」