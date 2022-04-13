半導體股價今年表現不佳 但資金卻持續流入相關ETF撿便宜

半導體股票今年以來表現不佳，但與此同時，資金卻看好長期走勢，仍不間斷流入。

數據顯示，半導體 ETF 獲得大約 68 億美元的資金流入，已經超過了 2021 年全年的 52 億美元和 2020 年全年的 21 億美元。

這表明投資者預期，半導體產業有望從疫情引發的供應鏈動盪中復甦。近日由於中國疫情升溫，並展開新一輪封鎖，供應鏈中斷的情況預計惡化。

股價表現反映出這類擔憂。費城半導體指數今年下跌 21%，是標普 500 指數跌幅的 3 倍多。

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示，考慮到近期的宏觀環境，半導體股價表現不佳是合理的，但另一方面，人們相信這類股票有望長期成長，特別是在今年供應鏈短缺成為焦點的狀況下。

美股市場規模最大的兩支半導體 ETF，分別是 iShares Semiconductor ETF 和 VanEck Semiconductor ETF，它們今年的跌幅均超過 20%。但今年以來，兩支 ETF 分別獲得 1.37 億美元和 25 億美元的資金流入。

Kelly ETFs 執行長 Kevin Kelly 表示，市場對半導體的需求依然很高，過去近一年來，產業銷售額每月成長超過 20%，與此同時的股價下挫、估值滑落，反倒讓半導體股更具吸引力。

他認為，因為半導體是多種主題需求驅動因素的集合，例如比如電動汽車、元宇宙及加密貨幣，都有晶片需求，吸引了長期押注。「如果有一個周期性產業可以讓新的資本啟動，那麼在當今的市場上，半導體似乎是一個值得配置的有趣行業。」

雖然人氣夠旺，但投資者不應預期股價迅速反轉。Instinet 交易部門策略師 Frank Cappelleri 表示，通常情況下，要到市場情緒變壞，股價的拐點才會出現。他認為，如今這一情景可能不會出現，但資金一直流入的現象恐怕不會持續。