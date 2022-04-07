日本央行審議委員：弱勢日圓優點多 應盡早脫離通縮

日本央行 (Bank of Japan) 審議委員野口旭在周四 (7 日) 表示，當前日本應解決的問題，是盡早脫離通貨緊縮和低通膨，另外和日圓走貶相比、日圓走揚會碰到更多麻煩。他認為就日本經濟而言，弱勢日圓的優點多於缺點。

日本央行審議委員野口旭，周四 (7 日) 在日本熊本縣金融經濟懇談會後的線上記者會表示，日本應想辦法盡早脫離通貨緊縮和低通膨；比起日圓走貶，日圓走揚的問題更多；對日本經濟而言，弱勢日圓的優點多於缺點。

野口旭在當天懇談會的致詞中提到，不含能源等的通膨停留在極低水準，政策面該解決的問題，並不是抑制通膨，而是脫離通貨緊縮和過低的通膨。

另外野口旭也提到日圓走貶的好處，他認為出口收益、還有在海外發展的日本企業的日圓計價收益會出現增加，而進口貨物的飆漲也可能促進日本國內生產、以替代進口商品。

關於伴隨著資源價格高漲而來的通膨期待感上升，野口旭指出，若要說已維持相當期間的低通膨和通貨緊縮情緒已從根本出現轉變，恐怕還沒有到達那個地步。

日本央行在 4 月 1 日公布了 3 月調查的日本全國企業短期經濟觀測調查 (簡稱短觀)，其中企業的銷售價格判斷擴散指數 (DI) 出現歷史性的高水準。野口旭表示，企業的價格轉嫁正慢慢地變得可行，應該歡迎如此現象，但還做得不夠。