索尼、樂高押寶元宇宙 重金投資Epic Games

Fortnite 開發商 Epic Games 周一（11 日）宣布從日本索尼（Sony）與樂高（Lego）母公司 Kirkbi 集團將分別獲得 10 億美元，一共 20 億美元融資。該筆融資將推升 Epic Games 市值達到 315 億美元，同時也凸顯大型企業對「元宇宙」的興趣濃厚。

KIRKBI 執行長 Soren Thorup Sorensen 周一聲明表示，公司把部分投資集中在未來可能會影響人們與孩子生活的趨勢上，而且這筆投資將加快公司在數位遊戲的參與度，很高興能支持 Epic Games 的成長之旅，未來也將長期聚焦元宇宙。

日前 Epic Games 宣布攜手樂高創造家庭友善的兒童虛擬遊戲空間，樂高已擁有一系列成功的遊戲，這些遊戲都是基於利潤豐厚的特許經銷權遊戲，包括迪士尼 (DIS-US) 的《星際大戰》（Star Wars）與華納兄弟的《蝙蝠俠》（Batman）。

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 表示，索尼與樂高的資金將幫助公司「加快建構元宇宙的工作」，並稱 3 家公司對未來的娛樂有著共同願景。

Epic Games 開發的遊戲虛擬引擎「Unreal Engine」是製作遊戲的大型平台之一，並營運自己的線上遊戲商店，與微軟 (MSFT-US) 線上商店、Valve 旗下線上遊戲平台 Steam 競爭。

近期圍繞「元宇宙」話題席捲全球，臉書率先搶進，把名字改成 Meta(FB-US)，另外包括摩根大通 (JPM-US)、三星與 Nike(NKE-US) 在內幾個大品牌也已經開始在試驗這項技術。

與此同時，線上遊戲商 Roblox(RBLX-US) 也在計畫創造一個「元宇宙」，讓數百萬人能同時聚在一起玩遊戲，甚至還計畫透過其應用程式內部的貨幣 Robux 作為虛擬世界中的交易貨幣。