索尼、樂高押寶元宇宙 重金投資Epic Games

索尼、樂高押寶元宇宙 重金投資Epic Games(圖片：AFP)
索尼、樂高押寶元宇宙 重金投資Epic Games(圖片：AFP)

Fortnite 開發商 Epic Games 周一（11 日）宣布從日本索尼（Sony）與樂高（Lego）母公司 Kirkbi 集團將分別獲得 10 億美元，一共 20 億美元融資。該筆融資將推升 Epic Games 市值達到 315 億美元，同時也凸顯大型企業對「元宇宙」的興趣濃厚。

KIRKBI 執行長 Soren Thorup Sorensen 周一聲明表示，公司把部分投資集中在未來可能會影響人們與孩子生活的趨勢上，而且這筆投資將加快公司在數位遊戲的參與度，很高興能支持 Epic Games 的成長之旅，未來也將長期聚焦元宇宙。

日前 Epic Games 宣布攜手樂高創造家庭友善的兒童虛擬遊戲空間，樂高已擁有一系列成功的遊戲，這些遊戲都是基於利潤豐厚的特許經銷權遊戲，包括迪士尼 (DIS-US) 的《星際大戰》（Star Wars）與華納兄弟的《蝙蝠俠》（Batman）。

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 表示，索尼與樂高的資金將幫助公司「加快建構元宇宙的工作」，並稱 3 家公司對未來的娛樂有著共同願景。

Epic Games 開發的遊戲虛擬引擎「Unreal Engine」是製作遊戲的大型平台之一，並營運自己的線上遊戲商店，與微軟 (MSFT-US) 線上商店、Valve 旗下線上遊戲平台 Steam 競爭。

近期圍繞「元宇宙」話題席捲全球，臉書率先搶進，把名字改成 Meta(FB-US)，另外包括摩根大通 (JPM-US)、三星與 Nike(NKE-US) 在內幾個大品牌也已經開始在試驗這項技術。

與此同時，線上遊戲商 Roblox(RBLX-US) 也在計畫創造一個「元宇宙」，讓數百萬人能同時聚在一起玩遊戲，甚至還計畫透過其應用程式內部的貨幣 Robux 作為虛擬世界中的交易貨幣。

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