受Fed升息激勵 美元指數觸及100 創近2年新高

受美國聯準會 (Fed) 採取更激進升息立場的影響，美元指數周五 (8 日) 近 2 年來首次升至 100。

過去一個月，美元兌一籃子貨幣一路上漲，尤其是兌歐元，投資人對烏克蘭戰爭的經濟成本和法國大選可能翻盤的擔憂令歐元承壓。

美元指數在歐洲交易時段早盤一度上漲至 100 ，為 2020 年 5 月以來最高。隨後升勢無力，最新持平於 99.844。

美元指數本周上漲 1.3%，為一個月來最大漲幅，主要得益於幾位 Fed 決策者的鷹派言論，呼籲加快升息步伐以遏制快速通膨。

相對於美元反彈，歐元跌至一個月來最新低點 1.0848 美元。但隨後回升，最新大致持平於 1.08770 美元。

歐洲央行 (ECB) 周四 (7 日) 公布的會議紀錄顯示，其決策者將積極採取行動對抗通膨，但截至目前為止，歐元區採取的措施比其他央行更為保守，從而削弱了歐元力道。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 和極右翼候選人勒龐 (Marine Le Pen) 之間的選舉競爭加劇，也增加了歐元壓力，引發投資人對歐元區第二大經濟體未來走向的擔憂，即使馬克宏目前在民調中仍然領先。

美元兌日圓延續漲勢，觸及一周多高位 124.23，逼近上月觸及的近 7 年高點 125.1。

日圓在 3 月暴跌後 4 月持穩，但由於美國升息和日本央行干預債券市場以維持低利率，日圓仍面臨壓力。