Fed政策仍是關注焦點 美債殖利率漲跌互見

美國國債殖利率周五 (8 日) 上午漲跌互現，5 年期和 30 年期利率繼續維持倒掛，投資人仍關注聯準會 (Fed) 的政策。

美東時間清晨 6 點 50 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2 個基點至 2.674%。30 年期國債殖利率下跌 0.3 個基點至 2.686%，而 5 年期國債殖利率攀升 5.3 個基點至 2.744%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人繼續消化上次 Fed 會議記錄，10 年期利率周四 (7 日) 觸及 2.667%，為 3 年來新高。

周三 (6 日) 下午公布的 Fed 會議記錄顯示，Fed 計劃每月將資產負債表縮減 950 億美元。此外，Fed 官員表示，可能會有一次或多次升息 50 個基點。

這種更激進的貨幣政策收緊，加上通膨上升，導致殖利率倒掛。投資人一直在拋售短期國債，轉而買進長期政府債券，代表對經濟近期健康狀況感到擔憂，同時擔心經濟衰退的可能性正在升高。

周五將公布的數據，2 月批發庫存數據定美東時間上午 10 點公布。

投資人也還繼續關注俄烏戰爭的進展。

美國國會投票決定撤銷俄羅斯的貿易地位，禁止進口石油和天然氣。之前媒體報導，普丁的軍隊對平民進行強姦和酷刑，引起七國集團成員的強烈譴責，投票決定將俄羅斯從聯合國人權理事會中除名。