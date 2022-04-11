華爾街頂級分析師聚焦長期潛力股 最看好這5檔

由於市場消化並衡量美國經濟衰退風險、供應鏈中斷和俄烏衝突影響，以及聯準會政策動向，美股短期內的走勢震盪。不過，根據追踪表現最佳華爾街分析師的 TipRanks 的調查數據顯示，華爾街頂級分析師已經將短期股市波動拋諸腦後，轉而看向他們認為最具長期潛力的 5 檔個股。

1. 迪士尼

隨著防疫封鎖限制的減緩，迪士尼 (DIS-US) 的主題樂園營收大幅反彈。Tigress Financial Partners 分析師 Ivan Feinseth 對迪士尼前景持樂觀態度，並指出該公司的主題樂園營收較去年同期成長 1 倍。

此外，串流平台 Disney + 也將繼續推動收益。Feinseth 表示：「內容為王，而迪士尼是內容之王」Feinseth 給予迪士尼「買入」的評級，目標價為 229 美元。

2. 蘋果

蘋果 (AAPL-US) 持續在不同的領域中創新，其中一個亮點就是不斷增長的支付業務 Apple Pay。Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 認為，蘋果很可能會繼續擴大金融科技部門，集中精力建立一個封閉式支付系統，把焦點專注在提高消費者滲透率和對其生態系統的粘著度。

分析師給予蘋果「買入」的評級，目標價為 210 美元。

3. Zscaler

網路安全是一個具有潛力的產業。 Needham 分析師 Alex Henderson 預期 Zscale(ZS-US) 將持續強勁增長，並提高利潤。分析師也表示，儘管股價近期可能進入盤整，但該公司本身俱有「非凡的長期價值」。Henderson 預計 Zscale 長期將保持 20% 至 30% 的利潤，並表示 Zscaler 是他的研究標的中，成長最快的公司之一。

分析師給予 Zscaler「買入」的評級，目標價為 418 美元。

4. Spotify

去年第四季科技股和成長股遭到拋售，Spotify(SPOT-US) 不僅受到拖累，也使得投資者對該公司的業務商模式感到擔憂。不過，Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 認為，答案在於 Spotify 服務中的一個關鍵特色，就是同時向藝人、唱片公司和訂閱用戶收費的「雙向市場」，他更斷言，Spotify 的轉捩點即將到來。

分析師給予 Spotify「買入」的評級，目標價為 300 美元。

5. Netflix

由於產業競爭加劇，Netflix (NFLX-US) 近期面臨賣壓，近股價從 2021 年的高點大幅跌。不過，小摩分析師 Doug Anmuth 認為，Netflix 進一步擴大訂閱用戶和市佔率的潛力仍大。

Anmuth 指出，東歐、南歐以及中東和非洲地區的訂閱普及率仍然不足，而日本、印度和南韓是亞太地區的主要增長機會。亞太地區是增長最快，同時也是仍待開發的最大市場。

分析師給予 Netflix「買入」的評級，目標價為 605 美元。