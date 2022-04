期中選舉年 美股恐創總統任期內最糟表現 逢低布局機會浮現？

今年是美國期中選舉年,分析師以歷史經驗說明,一旦美股在第一季取得負報酬,美股可能在選舉登場前半年的時間,創下總統四年任期以來的最差表現,但也意味逢低布局機會有望浮現。

每到五月,「五月賣股走人」(Sell in May and go away) 這句股市諺語總會再度被提起。Leuthold Group 本月發布報告指出,1926 年 5 月至 10 月,標普 500 指數在美國總統第二年任期的平均報酬率僅 2.2%,是歷年同期最糟。

然而,在那之後的 11 月至隔年 4 月,即總統任期的第三年,平均報酬率達 13.9%,創下同期最佳表現。

這種情況在小型股特別明顯。Leuthold Group 數據顯示,在 5 月至 10 月這段期間,小型股平均報酬率為 2.5%,隨後在 11 月至隔年 4 月大漲 19.2%。

《股票交易員年鑑》(Stock Trader’s Almanac) 編輯之一 Jeffrey Hirsch 表示,多數期中選舉年股市表現不佳,都始於第一季的疲軟,自 1938 年以來的十個期中選舉年中,有七年的 Q1 報酬率是以負值作收,今年 Q1 美股三大指數報酬率也都落在負區間。

另外,Strategas Research Partners 團隊觀察發現,1962 年以後的美國期中選舉年,股票拋售情況最嚴重,平均下跌 19%,跌幅高於非期中選舉年的 13%,但後續報酬也較高,平均可達 31.6%。

Strategas 認為,這種模式可歸因於聯邦政策,在市場開始預期,官員們在總統大選年給予甜頭支持經濟前,貨幣和財政刺激往往會先收緊,進而影響股市表現。

另一個理論是,對新一屆政府或連任政府的失望,通常會在執政的第二年反映在股市上,投資人會在 11 月的大選前表現出挫敗感,並反過來為四年任期中最強勁的表現鋪路。

公債買進良機

那麼,美股投資人該如何度過這漫長又炎熱的夏季?分析師認為,或許債券會是合適選擇。

Bianco Research 分析師 Greg Blaha 稱,自 1990 年以來,美國政府債券市場在 3 月和 4 月表現通常最糟,5 月至 9 月這段期間,政府債券報酬率最佳。

分析師表示,若歷史重演,股市多頭今年夏天應該也會不好過,估值依舊非常高,聯準會 (Fed) 才正要開始收緊政策,但歷史經驗也顯示,理想的機會即將到來,不要太快略過它。