期中選舉年 美股恐創總統任期內最糟表現 逢低布局機會浮現？

今年是美國期中選舉年，分析師以歷史經驗說明，一旦美股在第一季取得負報酬，美股可能在選舉登場前半年的時間，創下總統四年任期以來的最差表現，但也意味逢低布局機會有望浮現。

每到五月，「五月賣股走人」(Sell in May and go away) 這句股市諺語總會再度被提起。Leuthold Group 本月發布報告指出，1926 年 5 月至 10 月，標普 500 指數在美國總統第二年任期的平均報酬率僅 2.2%，是歷年同期最糟。

然而，在那之後的 11 月至隔年 4 月，即總統任期的第三年，平均報酬率達 13.9%，創下同期最佳表現。

這種情況在小型股特別明顯。Leuthold Group 數據顯示，在 5 月至 10 月這段期間，小型股平均報酬率為 2.5%，隨後在 11 月至隔年 4 月大漲 19.2%。

《股票交易員年鑑》(Stock Trader’s Almanac) 編輯之一 Jeffrey Hirsch 表示，多數期中選舉年股市表現不佳，都始於第一季的疲軟，自 1938 年以來的十個期中選舉年中，有七年的 Q1 報酬率是以負值作收，今年 Q1 美股三大指數報酬率也都落在負區間。

另外，Strategas Research Partners 團隊觀察發現，1962 年以後的美國期中選舉年，股票拋售情況最嚴重，平均下跌 19%，跌幅高於非期中選舉年的 13%，但後續報酬也較高，平均可達 31.6%。

Strategas 認為，這種模式可歸因於聯邦政策，在市場開始預期，官員們在總統大選年給予甜頭支持經濟前，貨幣和財政刺激往往會先收緊，進而影響股市表現。

另一個理論是，對新一屆政府或連任政府的失望，通常會在執政的第二年反映在股市上，投資人會在 11 月的大選前表現出挫敗感，並反過來為四年任期中最強勁的表現鋪路。

公債買進良機

那麼，美股投資人該如何度過這漫長又炎熱的夏季？分析師認為，或許債券會是合適選擇。

Bianco Research 分析師 Greg Blaha 稱，自 1990 年以來，美國政府債券市場在 3 月和 4 月表現通常最糟，5 月至 9 月這段期間，政府債券報酬率最佳。

分析師表示，若歷史重演，股市多頭今年夏天應該也會不好過，估值依舊非常高，聯準會 (Fed) 才正要開始收緊政策，但歷史經驗也顯示，理想的機會即將到來，不要太快略過它。