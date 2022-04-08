Fed打擊通膨恐令經濟放緩、包裹量下降 UPS連跌7日

美國包裹快遞巨擘 UPS 股價連續 7 日下跌，但其下跌卻沒有公司的特定消息可歸咎，使得近期下跌走勢成為一個謎。

UPS (UPS-US) 周四下跌 0.87%，收在每股 192.70 美元，盤後續跌。然而，周四美股大盤走揚，道指上升 0.25%，S&P 500 指數收高 0.43%。

過去 7 個交易日來，UPS 股價下跌約 13%，目前連跌 7 日已寫下 2022 年 1 月以來最漫長的跌勢。UPS 今年迄今下跌約 11%。

投資者可能會怪罪美國聯準會 (Fed) 理事、副主席提名人布蘭納德 (Lael Brainard) 周二言論，她提到「打擊通膨是 Fed 首要任務，Fed 最快在 5 月開始縮減資產負債表」，這可能表示 Fed 將致力於打壓通膨，進而令經濟成長放緩，也意味著要運送的包裹量下降。

在她發表演說後，UPS 約下跌 6%，但同期 S&P 500 指數只下跌約 2%，投資者對運輸類股的懲罰力度比市場其他股高。

聯邦快遞 (FDX-US) 自周二以來，股價下跌約 7%。道瓊斯運輸平均指數下跌約 6%，這意味著 UPS 和其他物流股的下跌約半數來自 Fed。

供應鏈混亂、成本上升和運費上升速度放緩，可能是剩餘原因。

KeyBanc 分析師 Todd Fowler 本周寫道，供應鏈限制正在緩和，但仍高度受限，使貨運網路的成本和複雜性增加。Fowler 報告指出，與 2 月份相比，3 月份的現貨運費有所下降。「現貨費率基本上與契約費率相同，所以接下來客戶續約可能會開始放緩。」

價格下跌和經濟放緩不利於託運業者，但 Fowler 仍給予 UPS 股票「買進」評級，目標價 265 美元。

他現在對 UPS 的擔憂程度高於過往數月，但仍堅信貨運業沒有走入衰退，也不認為一切無可避免。