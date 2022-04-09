〈紐約匯市〉美元盤中升破100大關 周線漲1.2% 為一個月最強

對聯準會 (Fed) 激進升息的前景，推高美國公債殖利率，美元兌一籃子主要貨幣周五 (8 日) 睽違近兩年首度衝破 100 大關，尾盤漲勢稍微收斂，周線仍漲 1.23%，為一個月以來最強。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.09%，報 99.84，盤中最高一度衝破 100 大關，至 100.19，是 2020 年 5 月以來首度。

受 Fed 官員鷹派發言激勵，美元指數本周漲 1.23%，單周漲幅創一個月來最大。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 高級市場分析師 Joe Manimbo 表示，美元近期漲勢是由一連串累積因素所驅動，包含地緣政治風險、法國大選不確定性和聯準會 (Fed) 日益鷹派的升息前景。

對 Fed 政策緊縮的預期推高美債殖利率，10 年期和 30 年期美國公債殖利率均在周五處及約三年高點，30 年美債殖利率最高達 2.759%，是 2019 年 5 月以來最高，10 年期美債殖利率最高達 2.727%，是 2019 年 3 月以來最高。

反觀歐元已連續七個交易日下滑，歐元兌美元微貶 0.02% 至 1.0876 美元，本周貶 1.6%。

根據歐洲央行 (ECB) 最新會議紀要，官員們似乎渴望採取更積極行動來對抗通膨，但目前為止，ECB 所採的措施較全球其他同業更謹慎，進而拖累歐元。

豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 說，本次會議紀要所傳達的訊息，幾乎沒有與央行官員近期的評論互相衝突，即使人們認為，ECB 只是在等待未來幾個月的經濟和通膨數據，來決定首次升息時機。

Osborne 稱，無論是在 Q3 還是 Q4 首度升息，該行預期 ECB 今年升息幅度不會超過 50 個基點。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 與極右派總統候選人雷朋 (Marine Le Pen) 的激烈選情，也為歐元增添壓力，引發投資人對歐洲第二大經濟體未來走向的擔憂。目前馬克宏民調依舊處於領先狀態，但雙方差距越來越小。

美元兌日圓升 0.30% 至 124.32 日圓，是一周以來最高，日圓匯率逼近上月的近七年低點。

日圓在 3 月歷經暴跌走勢後，本月回穩，但受 Fed 升息前景以及日本央行購債操作影響，日圓仍遭受貶值壓力。

美元走高使其他主要貨幣表現相對疲軟，英鎊兌美元貶 0.33% 至 1.3031 美元，英鎊盤中一度跌破 1.3 關卡，最低跌至 1.2982 美元，觸及一年半新低。

澳幣兌美元貶 0.32% 至 0.7455 美元，連續三個交易日下跌，紐幣兌美元貶 0.66% 至 0.6844 美元，跌至 3 周以來最低。

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