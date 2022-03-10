俄烏衝突導致大宗商品價格飆升 製造業面臨嚴重成本壓力

俄羅斯入侵烏克蘭導致能源和大宗商品價格飆升，使得亞洲家庭用品的製造成本持續走高，並加重全球通膨壓力。

全球製造業重鎮亞洲的警告，凸顯俄烏戰爭給製造工廠帶來的壓力，這些工廠仍在努力因應疫情帶來的供應混亂。據聯合國估計，全球約有 41% 的出口來自亞洲。

近期用於日常家庭用品的原物料價格持續飆升。電器和線材會使用到的銅價達到新高。鋰電池所需的鎳價也飆升至創紀錄水準，而鋁、鈀等原物料價格也飆漲。作為石油淨進口地區，亞洲很容易受到原油上漲的影響，如今布蘭特原油價格已漲至約每桶 139 美元。

全球最大的衣架公司萬美 (Mainetti) 遠東區總裁 Paul Tai 表示，價格回落的可能性很小，客戶也知道他們需要接受這一點，油價飆升將無可避免地對製造商造成影響，尤其是那些使用到塑膠的製造商。

香港麒瑞包裝機器設備負責人 Kenway Lam 也表示，製造工廠所需的金屬價格在過去幾週內至少上漲了 20%，其中包括含鋁、鋼，推高了原物料成本。

亞洲 PMI 顯示，投入和產出價格再度上漲。高盛經濟學家表示，俄烏衝突將加劇全球通膨飆升核心的供需失衡。

經濟學家 Justin Jimenez 表示，亞洲地區的供應鏈尚未從疫情中完全恢復，工廠仍在努力持續生產，但是港口積壓和貨櫃短缺持續造成交貨延遲並推高成本，而俄烏戰爭引發的大宗商品價格震盪，可能將會使情況變得更糟。