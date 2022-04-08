〈俄烏衝突〉歐盟通過禁止進口俄煤炭 美煤礦巨頭股價樂漲但增產恐怕很有限

歐盟周四 (7 日) 同意禁止進口俄羅斯煤炭，對俄國重要的能源收入開第一槍，近日繼續討論是否禁運石油。美國煤礦巨擘可能從中受益，股價應聲大漲。

歐盟外交部長周四就第五波制裁簽署協議，除了禁止進口俄國煤炭，也將禁止俄國大多數卡車和船隻入境。

歐盟正和美國、英國等 G7 國家合作，升高對俄制裁。但在德國、匈牙利等依賴俄國化石燃料成員國的反對下，歐盟之前一直不願對俄國能源實施制裁，如今向煤炭開刀之後，一些成員國推動把石油也納入禁止進口名單。

歐盟對俄國煤炭的禁令之後，美國礦商可望擴大對歐洲出口，美國煤礦巨擘皮博迪能源 (Peabody Energy)(BTU-US) 周四股價大漲逾 8%、第二大生產商 Arch Resources(ARCH-US) 勁揚逾 6%。

但美國業者要大幅增加對歐出口有一定難度，因為大多數產量都屬於已經簽訂的長期合約，而且美國還有缺工和運輸瓶頸等問題待解決。

知情人士透露，在達成共識之前，歐盟各國之間就應該禁止進口的實施時間長短有不同意見，也對不斷擴大的豁免名單展開辯論。

立陶宛外交部長 Gabrielius Landsbergis 在布魯塞爾受訪時說：「時間站在對歐洲不利的一方，我們正因持續資助俄羅斯攻打俄羅斯，而失去公信力。」