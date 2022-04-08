俄烏戰火波及 起亞、現代 3月俄國市場銷量銳減近7成

據南韓《中央日報》周五 (8 日) 報導，俄烏戰火持續延燒，3 月南韓現代、起亞汽車在俄羅斯市場的銷售表現，相較於去年同期，重摔近 7 成。

依據歐洲企業協會 (Association of European Businesses，AEB) 周四 公布的最新數據，俄羅斯汽車市場市占第二的南韓起亞，3 月銷售台數為 6,336 輛、年減 68%；市占第三的南韓現代，3 月銷售台數為 4,909 輛、年減 68%。而俄羅斯市占第一的當地企業 AvtoVAZ，3 月銷售台數為 1 萬 2,289 輛、年減 64%。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，宣布撤出俄國市場的國際性汽車品牌、在當地市場的銷售台數都急遽減少。例如 Lexus 銷量減少 91%、福斯減少 74%、Volvo 減少 72%、豐田減少 69%、雷諾減少 65%、Audi 減少 64%。

現代的聖彼得堡工廠自從上月停工以來，目前尚未復工。現代表示，停工是因為汽車零件調度困難，不過一般認為最大原因，仍是俄國侵略烏克蘭引發的國際社會和全球企業「抵制俄羅斯」。業界分析，工廠何時復工還無法得知；也認為自上月起的烏克蘭局勢，明顯導致俄國汽車市場的銷量減少。

上月俄羅斯汽車市場整體銷量為 5 萬 5,129 輛、年減 62.9%，第 1 季銷量為 27 萬 7,332 輛、年減 28.4%。

俄國上季汽車銷售方面，起亞為 3 萬 3,658 輛 (去年同期為 5 萬 1,624 輛)，現代為 3 萬 26 輛 (去年同期報 4 萬 122 輛)，分別較去年同期減少 35% 和 25%。