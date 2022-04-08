原物料行情好 澳幣、澳股連動性10年來最緊密

從鐵礦砂到原油，各種大宗商品狂漲，正在推升澳洲股匯市之間的連動性，澳洲標普 ASX200 指數和澳幣的 180 日相關性達到 10 年來最高水準。

ThinkMarkets Australia 分析師 Carl Capolingua 說，澳幣和澳股相關性高漲時期的共通主題是大宗商品的價格走勢，每當總體經濟高度混亂，澳洲股匯市的相關性往往居高不下。

檢視澳洲標普 ASX200 指數今年來各類股表現，能源和原物料表現最突出，能源股大漲 28%，原物料股揚升 11%。兩者占澳洲大盤權重將近 30%，是 2011 年以來最高。

礦商股票一向在澳洲股市占有舉足輕重的地位，但是必和必拓 (BHP Group) 集團今年 1 月取消兩地上市架構、從英國下市之後，該股躍居澳股最大股票，礦業類股的占比也進一步提高。

另一個提升澳洲股匯市相關性的因素，是澳洲央行 (RBA) 的貨幣緊縮，此舉不僅刺激澳幣升值，也帶動澳洲銀行股上漲。

VanEck Associates 投資和資本市場部門主管 Russel Chesler 預估，在俄烏戰爭和供應鏈瓶頸持續下，商品價格將居高不下，他預測澳幣可能在未來半年內升至 80 美分。澳幣周五亞洲盤中報 74.78 美分兌 1 澳幣。

但值得注意的是，貨幣走強不見得有益於經濟和股市，這可能削弱澳洲靠大宗商品出口賺進、以美元計算的收益，也會墊高一些產業的採購成本。舉例來說，澳股曾在 2011 年重挫 15%，而澳幣在那一年升破 1.1 美元。