馬斯克入主推特董事會 底下員工「怕怕的」

路透周四（7 日）報導，特斯拉執行長馬斯克即將成為推特董事消息，讓推特內部員工深感擔憂，由於馬斯克向來自詡「言論自由絕對主義者」，擔心馬斯克會對推特針對用戶濫用及有害內容政策造成影響。

馬斯克本周成為推特最大股東並即將成為該公司董事，由於馬斯克向來自詡自己是「言論自由絕對主義者」，在俄烏戰爭時曾稱出於捍衛言論自由，因此旗下星鏈不會跟進封鎖俄國媒體，此次入股推特消息也讓被推特封殺已久的「川粉」大喊「讓川普回歸」。

此外，馬斯克在推特上曾發起投票問「言論自由對民主的運作至關重要，你認為推特有嚴格遵守這個原則嗎？」，結果顯示超過 70% 的人回應：「不」！這項投票結果更加深推特員工對馬斯克可能影響公司策略的擔憂。

推特四名受訪員工表示，儘管推特本周重申董事會不會做出決策，不過擔心馬斯克有能力影響公司針對用戶濫用與有害內容的政策，由於馬斯克是董事會成員，他的觀點可能會讓推特多年來維持平台言論健康的努力付諸東流，此外也可能讓惡意言論和暴民攻擊事件氾濫成災。

這些員工還表示，馬斯克在 2018 年因指責一名營救受困洞穴泰國學生的英國潛水員戀童癖而被以誹謗提告，然而最終法院判定戀童癖不符合法律認定的誹謗，不需賠償，對於未來董事會成員利用推特平台未經考證惡意批評的行為感到擔憂。

對此，推特發言人重申日前聲明，稱董事會在公司整個服務中有諮詢與回饋作用，但日常營運與決策都是由管理層與員工決定，並表示推特致力在制訂與執行政策、規則方面保持公平。

不過受訪員工紛紛對此說法持疑，其中一名員工表示，很難相信馬斯克在董事會沒有影響力，如果是這樣，為何馬斯克會想要董事會席位。

其他受訪員工則表達出其他意見，認為馬斯克的加入可能有助加快新功能與產品發布速度，並未推特的活躍用戶提供全新（言論）視角。截稿前，特斯拉與馬斯克對此並未回應。

截稿前，推特 (TWTR-US) 早盤股價下跌 2.21%，每股暫報 49.69 美元，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.29%，每股暫報 1,069.71 美元。