〈美股熱門股〉散戶捲土重來？迷因股GameStop、AMC單日暴漲暴跌

迷因股 GameStop 與 AMC 周二（29 日）不明原因劇烈震盪，當日美股開盤前兩檔股票分別飆漲近 25% 與 45%，然而開盤不久後雙雙雪崩式下跌，紐交所一度因劇烈波動而暫停兩檔股票交易，有報導指出，這可能意味著散戶將捲土重來。截至盤中，GameStop 跌逾 5%，AMC 漲逾 3%。

GameStop(GME-US) 盤中下跌 5.12%，每股暫報 179.89 美元，交易量已逾 1,000 萬股，為該股 30 天平均全天交易量 460 萬股的一倍；AMC(AMC-US) 在暴跌後上漲 3.33%，每股暫報 42.98 美元，交易量約 16 萬股。

據外媒報導，兩檔股票劇烈動盪的原因尚不清楚，不過兩家公司本月股價大幅上漲，主因是華爾街股市出現大範圍反彈，因此一些投資人可能會利用這波漲勢獲利了結。

在紐交所早盤交易中，GameStop 出現一些大量交易，根據 FactSet 數據，在場外有兩筆交易，兩檔股票的交易量都在 2 萬股以上。兩檔股票在開盤不久後雪崩式暴跌，讓紐交所暫停兩檔股票交易約 5 分鐘。GameStop 在美股盤前大漲近 25%，AMC 也飆升至約 45%。

由於忠實的散戶不斷推高股價，兩檔股票上周度過美好的一周，GameStop 上周股價大漲 67%，原因是該公司董事長柯恩（Ryan Cohen）增持 10 萬股 GameStop 股票，為交易員投下信任票。

與此同時，AMC 上周股價漲 28%，主因是該公司 3 月中宣布收購金銀礦業公司 Hycroft Mining Holding 的 22% 股份。然而，AMC 收購這家財務狀況不穩的訂金礦公司大量股票的舉動，讓許多華爾街分析師感到困惑。

先前隨著散戶熱潮漸退，GameStop 與 AMC 的迷因股光環也消退，不過周二的劇烈波動可能意味著散戶有捲土重來的跡象。

