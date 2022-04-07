〈美股早盤〉初領失業金人數寫新低 市場消化Fed緊縮消息 美股漲跌互現

美國初領失業金人數創逾 53 年新低，日前聯準會（Fed）公布 3 月會議紀要後債券市場表現平淡，投資人消化 Fed 採取更激進貨幣緊縮政策的可能，並密切關注俄烏局勢，美股周四（7 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.32%，那斯達克綜合指數上漲 0.15%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數漲 0.36%。

美國勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數從上次修正後的 17.1 萬人減少 5000 人至 16.6 萬人，遠低於市場預期的 20 萬人，改寫自 1968 年 11 月以來新低，凸顯就業市場強勁，裁員人數也同步創歷史新低。

Fed 公布 3 月會議紀要暗示，Fed 將以每月最高 950 億美元的速度減持大量債券，此外，為替 40 年來最嚴重的通膨降溫，多名官員傾向升息 2 碼，然而考量到俄烏局勢選擇升息 1 碼，但仍認為未來適合一次或多次升息 2 碼。

俄烏戰爭方面，宣布對俄國祭出新一輪制裁，本次制裁對象除俄國總統普丁兩名成年女兒外，俄國外長及其妻還有一些權貴人士也在制裁範圍內，而且還將對俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、最大私人銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）實行全面限制。

此外，美國財政部長葉倫在美國眾議院金融服務委員會聽證會上表示，應將俄羅斯逐出 20 國集團 (G20)，若俄國官員出席 G20 會議，美方將予以抵制。

由於投資人消化 Fed 最新的會議紀錄，美國 10 年公債殖利率一度走跌，截稿前上漲至 2.65%，但 5 年期和 30 年期殖利率維持倒掛。

油價方面，國際能源署（IEA）成員國可能再釋出 6,000 萬桶戰略石油儲備（SPR），加入拜登政府釋出 1.8 億桶 SPR 行列，遏止自俄國入侵烏克蘭以來急遽上漲的油價，消息傳出後西德州原油（WTI）期貨跌破百元大關，布蘭特原油也走跌，截稿前雙雙小幅上漲約 1%。

截至台北時間周四（7 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

惠普 (HPQ-US) 早盤上漲 15.78%，至每股 40.42 美元

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 日前揭露近期另一筆重要投資，為買入將近 1.21 億股的惠普股票，波克夏 (BRK.B-US) 本周數度買進惠普，目前持有惠普約 11.4% 股權 ，以周三收盤價計算價值 42 億美元。

SoFi Technologies(SOFI-US) 早盤下跌 8.17%，至每股 8.04 美元

金融科技新創公司 SoFi 下調全年財測，調整後的全年營收約為 14.7 億美元，低於先前 15.7 億美元的預期，調整後的 EBITDA 預估 1 億美元，也低於先前預測的 1.8 億美元。同時白宮先前宣布再次延遲學生貸款支付日期，原定爲 5 月 1 日延長至 8 月 31 日，推遲了數百萬美國人的還款日，經營着學貸再融資業務的 SoFi 受一連串利空消息影響股價走跌。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.85%，至每股 53.32 美元

製藥公司輝瑞將以高達 5.25 億美元的價格收購私營的 ReViral Ltd，其中包括階段性付款，以取得呼吸道融合病毒 (RSV) 的實驗性藥物。這筆交易是輝瑞在不到 6 個月時間內第 2 次收購，以強化其藥品組合。輝瑞去年 12 月以 67 億美元收購 Arena Pharmaceuticals，為其產品線新增一款前景看好的腸病治療藥物。

今日關鍵經濟數據：

美國當周（截至 4/2）初領失業金人數報 16.6 萬，預期 20 萬，前值 17.1 萬

美國當周（截至 3/26）續領失業金人數報 152.3 萬，預期 131.1 萬，前值 130.7 萬

華爾街分析：

ING 分析師團隊表示，這幾乎是 2017 至 19 年周期內上一次縮表速度的一倍。所有跡象都表明，Fed 正在大力踩剎車，應該對美元有利。

諮詢公司 Spectra Markets 的 Brent Donnelly 表示，市場遲遲不能接受量化緊縮政策比之前預期的要早得多的現實，這應該會在 5 月 4 日 Fed 會議之前支撐美元。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示， 如果對升息和縮表的節奏間都可清晰預見，市場對 Fed 鷹派言論的反應功能應該就不會那麼劇烈。