〈俄烏衝突〉美國宣布對俄新制裁 普丁兩名女兒等權貴、俄國兩大銀行入列

美國周三（6 日）宣布對俄國祭出新一輪制裁，本次制裁對象除俄國總統普丁兩名成年女兒外，俄國外長及其妻還有一些權貴人士也在制裁範圍內，而且還將對俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、最大私人銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）實行全面限制。

根據一名美國官員透露，美國政府認為普丁許多資產都藏在家人手上，因此制裁鎖定在其兩名女兒身上。

白宮表示，除普丁兩名女兒外，包括俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及其妻女、俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、俄國總理米舒斯京 (Mikhail Mishustin) 等普丁周遭核心權貴皆會受到制裁。據悉，美國目前已針對 140 多名寡頭及其家族成員和 400 多名俄國政府官員進行制裁。

金融機構方面，白宮表示將凍結俄羅斯聯邦儲蓄銀行和阿爾法銀行任何涉及美國金融體系的資產，並禁止國人與其往來交易。俄羅斯聯邦儲蓄銀行占俄國銀行業總資產的三分之一，阿爾法銀行是俄國第四大金融機構。有報導指出，美國現已完全封鎖超過三分之二的俄國銀行系統。

此外，拜登還將簽署一項命令，禁止美國個人與企業在俄國進行新的投資。目前俄國幾家主要國有企業正受到全面制裁，美國財政部將會在本周稍晚時公布制裁名單，但不包括能源行業。

美國國家經濟會議（National Economic Council）主任迪斯 (Brian Deese) 表示，其他將受到全面制裁的國有企業包括聯合航空製造公司（United Aircraft Corporation）和聯合造船公司（United Shipbuilding Corporation），並稱這些大型國有企業大多與俄國政府有著非常密切的聯繫。