傳IEA成員國將再釋出6千萬桶戰略石油儲備 國際油價聞訊走跌

據多家外媒周三（6 日）援引國際能源署（IEA）知情官員消息報導，IEA 成員國將再釋出 6,000 萬桶戰略石油儲備（SPR），加入拜登政府釋出 1.8 億桶 SPR 行列，遏止自俄國入侵烏克蘭以來急遽上漲的油價。消息傳開後國際油價跌逾 2%。

截稿前，西德州原油期貨價格下跌 2.26%，至每桶 99.65 美元，跌破百元關卡，布蘭特原油期貨下跌 2.02%，至每桶 104.49 美元。

知情官員表示，包括包括美國、歐洲大部分地區、澳洲、日本、墨西哥等國在內的 31 個成員國協調釋出的 SPR 總量將達到 1.2 億桶，為該機構 47 年以來釋出量最大的一次，其中一半來自美國，另一伴來自其他成員國。該名官員也表示，拜登政府將從 SPR 中獨自釋出 1.2 億桶石油，讓全球儲備總量達到 2.4 億桶。

IEA 日前同意再次釋出緊急原油儲備，各國釋出的數量與時間將於本周公布。這已經是 IEA 近幾周內第二次協調釋出 SPR，該組織成員國上月同意釋出 6,170 萬桶原油，其中 3,000 萬桶來自美國、220 萬桶來自英國，然而這對油價影響有限。

由於俄國入侵烏克蘭，西方國家紛紛對俄國祭出能源制裁，國際油價受到影響居高不下，主要石油消費國為緩解自俄烏戰爭以來油價飆升對經濟造成的影響，協調釋出 SPR 應對。

根據 IEA 預估，俄國本月石油產量將下滑四分之一，全球能源供應將出現每日 300 萬桶的巨大缺口，而緊急釋出 SPR 在一定程度上能彌補這個缺口，不過由於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）堅持原定增產計畫，石油市場供應將繼續吃緊。