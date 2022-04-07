美財長葉倫：中國若犯台 美國將祭出制裁

美國財政部長葉倫周三（6 日）表示，如果中國對台灣採取侵略行動，美國將對中國祭出所有制裁手段應對，如同美國與盟國目前對俄國入侵烏克蘭的制裁。

葉倫出席聯邦眾議院金融服務委員會（Financial Services Committee）聽證會說明對俄羅斯的制裁時，針對北卡羅萊納州共和黨議員 Patrick McHenry 提問做出上述回答。

葉倫對議員說：「我們已經顯示出能對激進的國家施加巨大的痛苦，對俄國的制裁就是明證，大家不應該懷疑我們在其他情況下也能採取同樣行動的能力和決心。」

葉倫在聽證會上也表示，俄烏戰爭可能會對全球經濟造成重大影響，並提到白宮認為應該把俄國從全球金融系統體系中剔除，以應對俄國對烏克蘭野蠻與無端的入侵，她強調「沒有任何一家俄國金融機構能夠例外」。

此外，有報導指出，葉倫同日向議員表示，美國將不會參加有俄國參與的二十國集團（G20）會議。該會議將在今年 11 月於印尼舉行。

葉倫說：「總統拜登明確表示，將俄羅斯排除在二十國集團之外。我已經向我在印尼的同事們表明，若俄國出席美國就不會參加。」

拜登上個月在布魯塞爾舉行的記者會上表示，俄國應被逐出 G20，但需要其他成員國達成協議，才能使此提議生效。