比特幣一度跌破43000美元 未見機構大戶拋售跡象

比特幣連續第 3 天下跌，周四 (7 日) 一度跌破 43000 美元，在美國利率出現 30 年來最大升幅之際，對高風險資產的需求減少。

但與此同時，一些市場主要機構買家仍持有或增持比特幣，未因近日下跌而出現拋售。

從去年 12 月 3 日起，比特幣展開巨幅修正，歷經 18 小時下跌 25.6%，最低來到 42360 美元。經 4 個月的高低震盪，目前價位較 12 月 2 日收盤的 56650 美元低近 20%。

比特幣過去一年走勢 (圖: 鉅亨網)

值得注意的是，這段期間內許多機構選擇入手，尤以 MicroStrategy 最具代表性，自今年 2 月 15 日至 4 月 2 日，這家軟體公司宣布買進了 4197 枚比特幣。

最近的買家還包括了 Terra 的 Luna Foundation Guard (LFG)，他們主要是收購價值 30 億美元的 BTC，以做為 TerraUSD (UST) 穩定幣的儲備。

根據 Glassnode 數據，流入加拿大比特幣 ETF 的資金也創下歷史新高。自 1 月以來，這支 ETF 持倉量增加了 6594 枚比特幣，達到 69052 枚比特幣的歷史高位。

CoinMetrics 數據顯示，4 月 5 日比特幣的活躍年供應量為 36.8%，這是 2010 年 9 月以來的最低。

比特幣在亞洲市場周四早盤一度跌至 42760 美元，為 3 月 24 日以來，首次跌破 43000 美元。今年以來累計下跌約 7.4%。這一跌勢也呼應了近期股市的走弱，對比之下，債券殖利率正在走高。

過去兩日，大多數山寨幣進一步下跌，Cardano(ADA) 在過去 5 天下跌了 9.1%，而 Solana(SOL) 下跌了 9.4%，跌幅均超過了比特幣。