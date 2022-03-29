比特幣漲逾4.7萬美元曝喜訊 分析師料短期內再攀高

儘管投資人持續關注俄烏戰事進展與美國聯準會（Fed）動態，但隨比特幣陸續出現一系列利多消息後，周一（28 日）價格大漲。各機構紛紛釋出對比特幣積極態度，有分析師認為短期內價格會繼續走高。

比特幣延續上周日的漲勢，當時價格突破 4.5 萬美元關鍵水準，收復今年的跌幅，當天甚至一度觸及 47,754.31 美元，創下今年 1 月 2 日以來新高。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣報 47,499 美元，24 小時內上漲 6.2%。

雖然比特幣的漲勢沒有特別催化劑，但僅在過去一周比特幣就出現多次看漲行情，顯示出機構對比特幣有更多曝險的需求。

例如高盛上周成為美國首家進行比特幣無本金交割選擇權（NDO）的大型銀行，且投行 Cowen 預料，不久將允許機構客戶進行比特幣現貨交易，此外，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）也曾表示準備投資第一檔加密貨幣基金。

同時有報導指出，俄國考慮接受比特幣支付天然氣和原油，而資管巨頭貝萊德執行長芬克（Larry Fink）也表示，俄烏衝突或加速數位貨幣成為國際結算工具。

數位銀行 MinePlex 聯合創始人 Alexander Mamasidikov 表示，持續湧入比特幣的資金表明投資人不想在價格走勢中退居幕後，這可能將比特幣價格推至 2021 年 11 月以來新高。

推出加密貨幣 Luna 幣的數位去中心化金融機構 Terra，正在為其穩定幣 TUSD 建立一個 100 億美元的比特幣儲備基金，每天都大量買進比特幣，其中周一買進超過價值 1 億美元的比特幣。

日本加密貨幣交易所 Bitbank 分析師長谷川裕也指出，當比特幣價格在 4 萬美元以下波動時，比特幣期貨市場正在累積空頭部位，導致周日約有 7,100 萬美元的清算。

他表示，從技術角度來看，比特幣已經突破上升的三角形，這是一個上漲趨勢的訊號，短期內價格將繼續走高。