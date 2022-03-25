埃克森美孚傳利用廢棄天然氣 提供比特幣挖礦所需動力

外媒報導，埃克森美孚 (XOM-US) 正參與一項先導專案，利用油井燃燒多餘的天然氣，提供加密貨幣採擴所需的電力。

知情人士透露，這家石油巨頭與 Crusoe Energy Systems Inc. 達成一項協議，將從巴肯頁岩盆地的一個油井平台提取天然氣，提供為比特幣挖礦伺服器所需的動力。

對於參與的各方來說，這是個各取所需的解決方案。石油和天然氣生産商正面臨來自監管機構和投資者的壓力，他們要求生産商們減少碳足迹，以幫助應對氣候變化。

當石油或天然氣公司從頁岩中加工石油，會在過程中產生天然氣，如不加以利用，這些天然氣將被徹底燃燒，徒增污染但未產生效用。

另一方面，加密貨幣礦工則尋求廉價天然氣，提供挖礦所需能源動力。

對加密貨幣礦工來說，在比特幣價格下挫，而能源價格攀升之下，未能及時調整的公司恐面臨重大衝擊。數據顯示，比特幣的利潤率已從 90% 降至 70% 左右，繼續帶來礦工的生存威脅。

一些石油公司已經找到將廢棄氣體轉化為有用能源的方法，Crusoe Energy 幫助能源公司使用這類氣體，開採比特幣 (BTC) 等數位貨幣。

據指出，這一先導專案已於 2021 年 1 月啓動，並於 7 月擴大，每月消耗約 1800 萬立方英尺的天然氣。目前埃克森美孚考慮在阿拉斯加、奈及利亞的 Qua Iboe 碼頭、阿根廷的 Vaca Muerta 頁岩氣田、蓋亞那 (Guyana) 與德國，進行這類試驗。