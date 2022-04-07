〈紐約匯市〉Fed會議紀要釋緊縮訊號 美元小幅走高 澳幣回吐漲幅

聯準會 (Fed) 公布的 3 月會議紀要，強化了市場對於央行多次升息兩碼的預期，美元兌一籃子主要貨幣周三 (6 日) 小幅上漲，連續五個交易日走高，且徘徊於近兩年高位，澳幣昨日因央行聲明走高後，今回吐漲幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.18%，報 99.65，盤中最高升至 99.77，是 2020 年 5 月下旬以來最高紀錄。

Fed 會議紀要顯示，官員們認為在未來的會議上大幅升息是合理的，尤其是在通膨壓力加劇的情況下，此外，他們本來希望在 3 月利率會議上升息兩碼。

LPL Financial 市場策略師 Ryan Detrick 表示：「市場意識到，就連一些鴿派官員都接受升息兩碼，這很可能是我們在接下來幾次會議上會看到的，尤其是目前通膨壓力依舊很高。」

他也稱，俄烏衝突的不確定性可能是阻止 Fed 在上月升息兩碼的原因，這也降低了央行祭出超級鷹派政策的機率，但多次升息還是可能很快發生。

根據會議紀要，Fed 官員同意在三個月內每月縮表 950 億美元，當中包含 600 億美元的政府公債和 350 億美元的抵押貸款證券 (MBS)。

Action Economics 分析師表示，950 億美元的縮表規模相當接近市場預期的每月 1000 億美元。

Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 說：「Fed 下定決心要控制通膨，我們只希望並祈禱經濟能夠軟著陸，而非硬著陸導致經濟衰退。」

歐元兌美元貶 0.12% 至 1.0892 美元，徘徊於近一個月低點。

歐元稍早一度因強勁的生產者物價指數 (PPI) 而走高，但西方國家對俄羅斯的制裁前景，加上即將到來的法國總統大選，促使歐元尾盤走軟。

美元兌加幣升 0.4% 至 1.2537 美元，加幣兌美元為一周以來最低，主要受油價下跌和鷹派的 Fed 會議紀要所影響。

澳幣兌美元回吐部分漲幅，貶 0.9% 至 0.7510 美元。澳洲央行昨日雖將利率維持在歷史低點不變，但會議聲明釋出鷹派訊息，激勵澳幣走高。

美元兌日圓升 0.18% 至 123.8 日圓。

截至台灣時間周四 (7 日) 約 6:00 價格：