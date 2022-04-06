〈台幣〉央行出手貶幅收斂 爆量貶6.5分收28.77元

外資今 (6) 日大幅賣超台股近 270 億元並同步匯出，使得新台幣兌美元匯率貶破 28.8 元整數關卡，一度挫逾 1 角，終場貶幅收斂，貶值 6.5 分，收在 28.77 元，改寫 1 年 4 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值爆出 21.83 億美元。

美國聯準會官員再度釋出更加鷹派升息的態度，以抑制高通膨，推升美元逼近 2 年高點，美元指數一度衝上 99.7 字頭。亞幣今天全面走軟，台北匯市湧現大量美元買盤，新台幣一度貶值 1.1 角，下探 28.815 元，為 2020 年 12 月以來的最低點，出口商抱持觀望態度。

不過，新台幣短線貶勢太過劇烈，迫使央行出手調節，終場以 28.77 元作收，貶值 6.5 分，台北外匯市場成交值爆出 14.56 億美元，元太外匯市場成交值 7.27 億美元。

台股方面，由於電子股空襲警報響起，大盤一度重挫逾 240 點，失守 17400 點關卡，但金融族群強勢撐盤，帶動指數跌幅收斂，數終場跌 103 點，收 17522 點，年線及月線失而復得，外資狂賣 269.65 億元，為連 2 砍。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數今天大漲 1.06%，歐元重挫 1.43%，日圓也驟貶 1.01%，新台幣、韓元、新加坡幣均貶 0.23%，人民幣則貶 0.09%，亞幣全面倒地。

以今年來看，日圓為最弱亞幣，累計貶值 7.08%，新台幣則貶 3.75%，韓元貶 2.42%，新加坡幣小貶 0.48%，人民幣最強，逆勢升值 0.23%。